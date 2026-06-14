日本代表は13日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、試合会場のダラス・スタジアム（アメリカ）で公式会見を行った。日本代表史上初めて2大会連続でワールドカップの指揮を執る森保一監督は、「北中米ワールドカップに向けたプレーモデルという意味では、攻撃は名波（浩）コーチ、守備は斎藤（秀俊）コーチを中心にプレーモデルを提示し、戦術に合わせて選択してきた。流れの中でコミュニケーションを取り、意思統