「カーリング・日本選手権」（１４日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）前回大会と同カードで、男子決勝が行われた。ロコ・ソラーレは５−６で、３月の世界選手権代表のＳＣ軽井沢クに敗れた。第２エンドこそ２点を奪って先制したが、その後はチームでアイス読みに苦戦した。思い描いた戦術を展開できず、有利な後攻でも１点しか得点できない。スキップ前田拓海のショットも決まり切らなかった。最終エンドは最終投まで粘るも、最後は石を