¡ÚÆÈ¼«¡Û¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¡Äà113Ï¢ÇÔ¤·¤¿Éé¤±ÁÈ¤ÎÀ±á¤¬Å·¹ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¨¤Ð90ºÐ
¤«¤Ä¤Æ¡ÖÉé¤±ÁÈ¤ÎÀ±¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿°ìÆ¬¤ÎÇÏ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ç04Ç¯¤Ë¹âÃÎ¶¥ÇÏ¤Ç113Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Åþ¡Ê¡©¡Ë¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¤½¤Îà¼å¤µá¤æ¤¨¤Ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¡×¤À¡£ÀéÍÕ¤ÎËÒ¾ì¤ÇÍ¾À¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¹·î£¹ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö£¸Æü¤ÎÄ«¤ÏÊµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤º¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤½Ã°å¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç½èÃÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤Î´Ö¤âÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤ÇÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ÌÀ¤±Êý¤ËÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÈáÄË¤ÊÀ¼¤Ç¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¤¬·ÒÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Þ¡¼¥µ¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ù¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø½Õ¤¦¤é¤é¤Î²ñ¡ÙÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëµÜ¸¶Í¥»Ò¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤À¡£
»à°ø¤Ï¡ØáÍÄË¡Ê¤»¤ó¤Ä¤¦¡Ë¡Ù¤Ç¡¢¿©¤ÙÊª¤¬¤¦¤Þ¤¯¾Ã²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÄ²¤Ë¥¬¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä²¤ÎÆ°¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈ¯À¸¤¹¤ë¡£ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢È¯À¸ÉÑÅÙ¡¢»àË´Î¨¤È¤â¤Ë¹â¤¤´í¸±¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Î¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥µ¥Ë¡¼¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥Ð¥í¡¼¥º¤é¤â¡¢áÍÄË¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¥é¥é¤Ï29ºÐ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¨¤Ð90ºÐ¶á¤¤Ç¯Îð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËºòÆü¤Þ¤Ç¤Ï¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬µÞ¤Ë¡Ä¡£ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤É¤³¤í¤«¡¢³¤³°¤«¤é¤â¥¦¥é¥é¤ò¸«³Ø¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ê°Ê²¼¡¢µÜ¸¶¤µ¤ó¡Ë
¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤â
ËÜ»ï¤¬¼èºà¤Î¤¿¤á¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¤Î¤¤¤ë¡Ø¥Þ¡¼¥µ¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ù¡ÊÀéÍÕ¸©¸æ½ÉÄ®¡Ë¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£¸·îËö¡£µ¼Ô¤ÎÁ°¤ÇËÒ¾ì¤òÁö¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢º½Í·¤Ó¤Ë¶½¤¸¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£29ºÐ¤È¤¤¤¦¹âÎð¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï¼ãÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤â¤Ê¤¯¡¢¿©Íß¤â²¢À¹¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤Î£²½µ´Ö¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Þ¤ÀË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ÛÎã¤º¤¯¤á¤À¤Ã¤¿¡£1998Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤º¡¢Ï¢ÇÔ³¹Æ»¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤È¤Ã¤¯¤Ë°úÂà¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤¬¡Ö¥ê¥¹¥È¥é»þÂå¡×¤ÎÀ¤Áê¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉé¤±ÁÈ¤ÎÀ±¡×¤È¤·¤ÆÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡££±Ãå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡ÖÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÃ±¾¡ÇÏ·ô¤Ï¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¤ª¼é¤ê¤È¤·¤ÆÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤¿¡£
¥Ö¡¼¥à¤ÎÄºÅÀ¤Ï2004Ç¯£³·î¡£ÅöÂå¤¤Ã¤Æ¤ÎÌ¾¼ê¡¦ÉðË¤¬µ³¾è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÅöÆü¤Î¹âÃÎ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤Ï£±Ëü3000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡£ÆüËÜÃæ¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï11Æ¬Ãæ10Ãå¡£ÉðË¤ò¤·¤Æ¤â¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡È»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°úÂà¸å¡¢¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¤ÏÀéÍÕ¸©¤äËÌ³¤Æ»¤ÎËÒ¾ì¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËµÜ¸¶¤µ¤ó¤Î°úÂà¾ìÍÂÂ÷»ÜÀß¡Ø¥Þ¡¼¥µ¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ù¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£µÜ¸¶¤µ¤ó¤Ï¥¦¥é¥é¤ÎÍ¾À¸¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢²ñÈñÀ©¤Î¡Ø½Õ¤¦¤é¤é¤Î²ñ¡Ù¤òÀßÎ©¡£²ñ°÷¤ò50¿Í¤È·è¤á¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¦¥é¥é¤Ç¶âÌÙ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î²ñÈñ¤Ç¡¢¥¦¥é¥é¤òÍÜ¤¦Ê¬¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¥¦¥é¥é¤Ë¡¢Í½´ü¤»¤ÌÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¶¥ÁöÇÏ¤òµ¼¿Í²½¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢Éé¤±Â³¤±¤Æ¤â¤±¤Ã¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¯·òµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢ºÆ¤Ó¿Íµ¤¤¬Ê¨Æ¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ËÒ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯£¶·î¡¢¥²¡¼¥à¤ÎËÌÊÆ¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸þ¤±±Ñ¸ìÈÇ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó²Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤¢¤¿¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¸«³Ø¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ìÈÇ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÒ¾ì¸«³Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¤ê¼ç¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¤³¤Î´Ö¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤«¤é¤âÍè¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¸«³ØÍ½Ìó¤Ï£³Ê¬¤Î£±¤Û¤É¤¬³¤³°¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡×
ÆüËÜÃæ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥à¤«¤éÌó20Ç¯¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¡£¥¦¥é¥é¤¬¡Ø¥Þ¡¼¥µ¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ù¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â²º¤ä¤«¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£áÍÄË¤Î»þ¤ÏÄ²¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºòÆü¤âÊâ¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥é¥é¤Ï¡Ø¥¤¥ä¤À¡£»ä¡¢Êâ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¥¦¥é¥é¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥é¥é¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
FRIDAY£¹·î26Æü¹æ¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Î£²½µ´ÖÁ°¡¢ËÒ¾ì¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¤Î¸µµ¤¤À¤Ã¤¿»Ñ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¼ò°æ¿¸²ð