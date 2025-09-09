【「 マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 2019 新潟県 警察 交通部交通機動隊車両 (355)」/「1998 埼玉県 警察 高速道路 交通 警察 隊車両 (853)」】 9月9日 予約開始 10月～11月 発売予定 価格：各8,580円 対象年齢：14才以上

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI'S」から、ダイキャスト製1/43スケールミニカー「マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 2019 新潟県警察交通部交通機動隊車両 (355)」と「1998 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両 (853)」の予約を本日9月9日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて開始する。それぞれ600台限定で、価格は各8,580円。10月から11月に発売予定となっている。

今回発売されるのは「マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 警察車両(パトカー)」を1/43スケールで再現したダイキャスト製ミニカー。各種赤灯や、パトカーの装備を可能な限り再現した、1度限りの限定生産モデルとなっている。

「1/43 マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 2019 新潟県警察交通部交通機動隊車両 (355)」

【1/43 マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 2019 新潟県警察交通部交通機動隊車両 (355)】

限定数：600台

商品番号：H7431912

JAN：4580198724217

「1/43 マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 1998 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両 (853)」

【1/43 マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 1998 埼玉県警察高速道路交通警察隊車両 (853)】

限定数：600台

商品番号：H7439810

JAN：4580198724224

【「 マツダ RX-7 Type RS (FD3S) 警察 車両(パトカー)」について】

ロータリーエンジン搭載のマツダのピュアスポーツカー「RX-7 (FD3S)」のパトカーは90年台後半に数台だけ複数の県に配備された。配備から10年以上経過した現在は埼玉と新潟県警察の車両のみが現存している。どちらも取締りには殆ど使われず警察のイベント等で見ることができる。新潟県警察の車両は当初高速隊で運用されていたが、現在は交通機動隊での運用となり、車体側面にPOLICEの文字が追加されている。埼玉県警察の車両は赤色灯中央にラッパ型のスピード取締装置が装備されている。

※マツダ株式会社許諾済



※商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。



※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合がございます。