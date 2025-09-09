「守備は緩い」久保建英が対戦するアメリカに“本音”。日本とは「彼ら目線だと相性が悪いんじゃないか」【現地発】
アメリカ遠征中の日本代表は現地９月８日、翌日に行なわれるアメリカ代表との親善試合に向けて、会場となるLower.comフィードで前日練習を行なった。
トレーニングの後、取材に応じた久保建英は、アメリカ代表について、「ちょっと守備は緩いなっていう印象があって。彼らの目線に立つと、日本とはちょっと相性が悪いんじゃないか」と印象を語った。
「（日本には）バイタルエリアで受ける選手が何人もいる中で、ちょっと緩いのかなと個人的に見てて思いましたね。明日はどうなるかわからないですけど」
また、ワールドカップ開催国の雰囲気を味わえることに関しては、「そのために、試合に来てるんで。ポジティブな材料になるんじゃないですかね」とコメントした。
６日のメキシコ戦はスコアレスドローに終わった森保ジャパン。アメリカ戦では敵地で勝利を収められるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
