妊娠中の中川翔子、ついに34週に突入し“ひざがキマッた”と報告「ひたすらおとなしくゲームします」
タレントの中川翔子さんは9月6日、自身のInstagramを更新。「ついに34週に突入」したことを報告し、大きなおなかを公開しました。
【写真】中川翔子の“34週に突入”したおなか
コメントでは「今しか味わえない 素晴らしい」「耐えるしかない 母は強し」「かなり大きくなりましたね」「しょこたんファイト！双子さんもゲーム好きになりそうだ」「お〜ますます立派な成長ですね。母子ともに､元気に出産されますように祈ってますよ」「ほんとに出産って大変なんだと今更ながら思っています」「もう、いよいよ怠けちゃって下さいね 出産後は怠けられない毎日になると思うので」と、応援の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中川翔子の“34週に突入”したおなか
「耐えるしかない」中川さんは「写真こわいw 暗闇でゲームしてるからです ついに34週に突入しました、お腹張りやすいから本当に安静にするしかないから家事も控えてもうひたすらおとなしくゲームします今日は」とつづり、8枚の写真を投稿。1、2枚目は、大きいおなかが際立つショットです。“暗闇”の中で自撮りをしています。また「今朝初めて、膝を寝違えましたwたぶん、お腹重すぎて、左むきから無意識に右にむこうとしてひざがキマッたぽいです」とも報告。体にかなり負担が掛かっているようです。
「双子お腹観察日記」自身のInstagramで、大きなおなかを頻繁に公開している中川さん。3日には「双子お腹観察日記 もうスーパーいくのも控えてな絶対安静だから安静にアニメみてます まんまるお腹、双子がんばれ〜」とつづり、立っている状態でおなかを強調した写真を投稿していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)