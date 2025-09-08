【べらぼう】なぜふんどし野郎？なぜていは眼鏡を外した？響く「屁！」コールほか… 第34回の振り返り

松平定信（井上祐貴）が筆頭老中として政権を掌握すると、旧田沼派の人々は次々に粛清されていきます。

その魔手は下々にまで及び、大田南畝（桐谷健太）などは政道批判の狂歌を詠んだ疑いをかけられ、断筆を宣言するまでに追い込まれてしまいました。

メディアにカネを握らせてよい評判を流させる一方、批判的な声は身辺調査を命じるなど、早くも独裁者ぶりを発揮。宣伝工作に躍起な「ふんどし野郎（定信）」の本性を暴いてやろうと、蔦重（横浜流星）たちは書を以て抗うことを決意します。

果たしてこの書が吉と出るか凶と出るか……運命の天明8年（1788年）が明けたのでした。

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第34回放送「ありがた山とかたじけ茄子（なすび）」、今週も気になるトピックを振り返っていきましょう！

なぜ定信が「ふんどし野郎」？

老中首座となり、辣腕を振るう松平定信。

天明の打ちこわしを自分で収めたかのような顔をして、老中の座についた松平定信。蔦重は「他人の褌で相撲をとった」と面白くありません。

しかしおていさん（橋本愛）から見れば、田沼意次（渡辺謙）の治世が惹き起こした打ちこわしを、自分で後始末しただけのこと。特に田沼が評価される（老中に復帰すべき）とは思っていなかったのでしょう。

ところで最初に蔦重が定信を「ふんどし野郎」と呼んだのは、定信が越中守だから、越中ふんどしになぞらえたのかと思いました。

後のことになりますが、定信が主導した寛政の改革は、田沼政権から引き継いでいる政策も多くあります。こうしたことからも、蔦重から見て「他人の褌で相撲をとった」ように見えるかも知れません。

結局は、さじ加減

老中首座に就いた松平定信は田沼政権の治世を「田沼病」と猛烈に批判しました。

上から下までみんなが奢侈に流れ欲に溺れ、天明の打ちこわしはその最たるものであると。そして質素倹約を旨とした享保の世（第8代・徳川吉宗が主導した享保の改革）にならってこそ、世は泰平に治まる……。

しかし定信の熱弁に対し、聞いている者たちは欠伸をかみ殺す始末。早くも定信政権の綻びが散見されました。

贅沢を戒めてみんなが真面目に働けば暮らしはよくなる……確かに正しい理屈です。しかしそれは蔦重の言う通り「お前ら庶民は何の楽しみもなく、死ぬまで働け」と言っているに等しい暴論でしょう。

まぁ、結局はさじ加減なのですが、そんなことだから後に「もとの田沼の濁り恋しき」などと詠まれてしまうのです。



｢旦那様、明鏡止水にございます｣

蔦重に詰め寄るおていさんのこのシーン。このときに眼鏡を外したのは、殴られることを覚悟したから（当時、妻が夫に反論まして批判するなどは論外とされた）。

一度は断筆した大田南畝だったが……。

御政道批判の濡れ衣を着せられ、動揺する大田南畝。

世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし

ぶんぶといひて 夜もねられず 【歌意】世の中で、蚊ほどうるさい存在はない。いつも文武（文武に励め）と鳴いてうるさいから、夜も寝られない。

松平定信は武士たちに文武両道を奨励した様子を諷刺したこの一首。実際に大田南畝が詠んだかどうかはともかく、天明狂歌の立役者ゆえに疑われてしまいました。

それは却って眉目（びもく。名誉）……などと嘯（うそぶ）く余裕はなく、一度は断筆してしまいます。

やがて南畝を経済的に支援していた土山宗次郎（胗俊太郎）が公金横領の罪で斬首されたこともあり、いよいよ我が身も……と思われましたが、幸い咎めはありませんでした。

これで胸をなで下ろしたのか、あるいは生来の反骨精神が鎌首をもたげたのか、喜多川歌麿の狂歌画集『画本虫撰』には狂歌を寄せています。

毛をふいて きずやもとめん さしつけて

きみがあたりに はひかかりなば 【歌意】毛虫に余計なちょっかいを出して刺されるように、意中の君へ夜這いをかけてもロクなことになるまいよ。

その後も何だかんだと活躍するので、今後も楽しみに見守りましょう。

ありがた山とかたじけ茄子…成り上がり者たちの別れ

ありがた山（蔦重）とかたじけ茄子（意次）。

田沼派が次々と見せしめにされていく中、蔦重は永年の恩人である田沼意次を訪れました。

第1回放送「ありがた山の寒がらす」で強引な対面を果たして以来、永年にわたり田沼治世の申し子として成り上がってきた蔦重。成り上がり者同士、恐らくこれが永の別れとなるのでしょう。

「田沼様。私は、先の上様のもと田沼様が作り出した世が好きでした。皆が欲まみれで、いいかげんで……でも、だからこそ分を越えて親しみ、心のままに生きられる隙間があった」

今や誰もが田沼叩きに熱狂する中、節義を変えぬ蔦重の言葉に、意次はどれほど励まされたかわかりません。

「俺もお前と同じ、成り上がり者だからな。持たざる者には、よかったのかも知れぬ。けれど、持てる側からしたら、憤懣やる方ない世でもあったはず。今度は、そっちの方が正反対の世を目指すのは、まぁ、当然の流れだ」

世の中はバランスをとろうとしながら、両極端に偏り流れ続けるのが常というもの。いつの世にも通じる摂理と言えるでしょう。

しかし、蔦重はその流れに抗うために決意を告げます。最後の田沼派として、田沼治世の風を守るため、田沼の名を汚すことさえ覚悟して。

「好きにするがいい。自らに由（よし）として『我が心のまま』にじゃ」 「ありがた山の寒がらすにございます！」 「こちらこそ、かたじけ茄子だ」

心から笑い合い、そして二人はそれぞれの闘いに赴くのでした。

戯れ歌ひとつ詠めないこんな世の中、屁だ！

毛虫に寄せる恋を詠む四方赤良（大田南畝）。

田沼との別れに覚悟を決めた蔦重、狂歌師仲間を集めて「ふんどしの守」に抗う策を伝えます。

正しさばかりを前面に押し出すが、その「正しさ」からはみ出す者は一切許さない。死ぬまで何の楽しみもなく働き続けろ、それがお前らの分相応な人生だ……そんな「ふんどし野郎」を徹底的にヨイショするという皮肉をぶちかましてやろうと言うのでした。要するに贔屓の引き倒しってヤツですね。

しかし御政道をネタにするのは御法度じゃ……確かに建前はそうですが、定信はカネの力で読売を世に出しているのだから、田沼を叩く≒ふんどしをヨイショする黄表紙なら見逃すはず……そう見立てる蔦重。しかしその読みは、少し甘いのではないでしょうか。

権力者というのは、自分に好都合ならいいけど、不都合なら許さないというダブルスタンダードを平気でやってのけるものです。

まぁそれは次回の話として、もう一つは贅を尽くした狂歌絵本。買うなと言われても欲しくてたまらない、そんな作品には、やはり大田南畝（四方赤良）の狂歌が外せません。

「俺ゃ狂歌ってなぁ素晴らしい遊びだと思ってまさ。意味もねぇ、くだらねぇ、ただただ面白ぇ。これぞ無駄、これぞ遊び、これぞ贅沢！しかも身一つでできる心の贅沢だ。だから、上から下まで遊んだ。分を越えて遊べた。これぞ、四方赤良が生みだした天明の歌狂いです。俺ゃ、それを守りてぇと思ってます。南畝先生は、どうです？」

贅沢とはカネを使うばかりが能じゃない。いかに心を無駄に遊ばせるかこそ、贅沢の極みというもの。誰もがそれを体感できたからこそ、人々が熱狂したのです。

「戯れ歌一つ詠めぬ世など……屁だ！」

大田南畝が上げた心の叫びで、狂歌師たちの反骨精神に火が着きます。そして再びの屁！コール。その熱さに浮かされてか、よもやおていさんまでもが加わるとは予想外でした。

みんなそれぞれ個性的な仕草に惹かれる一方、奥から「屁！」コールが響く店内のシュールなこと……。

いかに権力者を出し抜いてやろうか……こういう企みは、とてもワクワクする。

かくして出版された四冊の書がこちら。命懸けの皮肉でお上に立ち向かう蔦重たちの覚悟が結晶となりました。

かくして出版された四冊の書がこちら。命懸けの皮肉でお上に立ち向かう蔦重たちの覚悟が結晶となりました。

恋川春町『悦贔屓蝦夷押領（よろこんぶ ひいきのえぞおし）』朋誠堂喜三二『文武二道万石通（ぶんぶのにどう まんごくどおし）』山東京伝『時代世話二挺鼓（じだいせわ にちょうつづみ）』喜多川歌麿 画『絵本虫撰（えほん むしえらみ）』

ちなみに鳥山石燕（片岡鶴太郎）も硯の魂に伺いを立てて、ちゃんと歌麿の『絵本虫撰』にコメントをつけてくれます。

詳しい内容はまたとしまして、これら（特に黄表紙3冊）が大きな波紋を呼んだのは言うまでもありません。

果たして次週はどんな展開を迎えるのか……黄表紙を楽しみに読み進めた、定信のリアクションに注目です！