この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで配信された「【中学生が遅刻する理由】内申への影響と親がすべき対応を解説」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、中学生の遅刻の理由と親が取るべき具体的な対応策について語った。



冒頭で道山さんは「お子さん、遅刻とかしていませんか？ 夏休みなど生活リズムが崩れやすい時期には特によくあるんですよね」と切り出し、親のサポートの重要性を強調。「具体的なアプローチ方法がありますので、それをやっていただくことで、短期間で改善できると思います」と自信をのぞかせた。



遅刻の主な原因は3つ。「1つ目が生活リズムの乱れ、2つ目が気力の低下、3つ目が心や体の問題」と分析。特に「お父さんお母さんの愛情が子供にしっかり届くと、子供の心の中の“愛情バロメーター”が上がるんです。これがあると気力が出て、朝もきちんと起きられます」と解説し、「親の愛情が伝わらないと、朝起きる気力まで失われてしまうので、注意が必要」と警鐘を鳴らした。



内申点や受験への影響については「結論から言うと、めちゃくちゃ影響があります」ときっぱり。「遅刻が続くと授業に出られず、パフォーマンステストが受けられない。結果内申点が下がり、受験の合格率にも直結します」と実例を挙げて注意喚起した。



では、どうやって改善すればいいのか。道山さんは3ステップを提案。「ステップ1は“愛情バロメーター”アップ。子供の要求をできるだけ聞いて、温かい家庭を作ること。ステップ2は学校での問題解決、ステップ3は生活リズムの段階的改善」と整理し、「ルール作りやサポート方法は子供と話し合って決めていくことが大切」と力説した。



最後に道山さんは「やっぱり大前提は愛情バロメーター。子供の欲求を満たしてあげることが遅刻改善の土台です」と締めつつ、「さらに声かけ法など具体的なテクニックは僕の公式サイトでも解説しているので、ぜひ参考にしてください」とアドバイスを送った。