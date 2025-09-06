64試合で打率.240、6本塁打18打点、OPS.692

衝撃の一発を叩き込んだ。中日の18歳高卒ルーキー、森駿太内野手が4日、ナゴヤ球場で行われたウエスタン・リーグの広島戦で今季6号をマークした。もう少しで場外となる驚愕弾。「竜の希望」「これは本物だ」とドラゴンズファンの興奮が止まらない。

「5番・三塁」で先発した森は、3-7の5回1死一塁、カウント1-0から松本の変化球を振り抜いた。打った瞬間に一発と分かる打球は、右翼の田村も見送るしかない完璧な当たりだった。ファームでの6本塁打はチームトップタイ、2軍のルーキーでは最多となった。

「DAZN」公式X（旧ツイッター）が「夢・希望・未来 打った瞬間の完璧な当たり」として森の本塁打映像を投稿すると、「このまま順調に育って1軍で飛躍してほしい！」「中日の未来は明るい」「高卒ルーキーで何本打つんや……」「これで高卒1年目なのか??? 恐ろしい」「森駿太はガチ」「また森駿太高卒規格外HR打ってる これからどーなっちゃうの」とどよめきが広がった。

森は桐光学園高から昨年のドラフト3位で中日に入団。188センチ、93キロの堂々たる体格を誇り、高卒1年目の今季は64試合で打率.240、6本塁打18打点、OPS.692をマークしている。（Full-Count編集部）