“和えるだけ、挟むだけ、かけるだけ”で、もう一品がすぐ完成！JA全農たまご「そのまま使える便利なたまご」

JA全農たまごは、たまごのおいしさをもっと手軽に楽しんでいただくためのブランド「TamagoFun(タマゴファン)」シリーズの新商品として、下ごしらえ済みですぐに使える「そのまま使える便利なたまご」を、2025年9月5日(金)より全国のスーパーマーケット等で販売中です。

JA全農たまご「そのまま使える便利なたまご」

内容量 ：100g

JANコード：4908017561131

保管温度 ：1〜10℃(要冷蔵)

賞味期限 ：製造日を含めて60日

価格 ：オープン価格

発売日 ：2025年9月5日(金)

販売者 ：JA全農たまご

本商品は、共働き世帯の増加を背景に高まる時短調理のニーズに応え、たまご料理で手間のかかる「ゆでる、殻をむく、つぶす、味をつける」工程をすべて済ませた商品です。

ご家庭では「和えるだけ、挟むだけ、かけるだけ」で、“頑張らなくても、ちゃんと美味しい”一品があっという間に完成します。

■商品の特徴：アレンジ自在でいつでも便利！冷蔵庫の頼れるストックに

今回新たに発売する「そのまま使える便利なたまご」は、たまごの風味を引き立てるマイルドな味わいで、様々なメニューと相性が良く、アレンジは自由自在です。

冷凍ブロッコリーと「和えるだけ」でサラダ、食パンに「挟むだけ」で定番のたまごサンド、お惣菜のフライに「かけるだけ」でタルタルソース風アレンジなどがすぐに完成します。

【調理例】

ブロッコリーサラダ

チキン南蛮

たまごサンド

