¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¡Ö¥¶¥³¥·¡¦¤¯¤Ã¤¡¼¤Î¥·¥å¥·¥å¤Ã¤È¤´¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¼ý±×»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¤Î¤¯¤Ã¤¡¼!¤«¤é¡Ö¤½¤··¯YouTube¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó?¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢100ËüºÆÀ¸¤Î¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ü¤°¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î?¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÁÆÉÊ¤¬¡ÖÆ°²è¤ÎÄ¹¤µ¤È¤«¡¢ÆâÍÆ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¤µ¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¤è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£100ËüºÆÀ¸¤ÇÂçÂÎ10¡Á30Ëü±ß¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¤¯¤Ã¤¡¼!¤Ï¡Ö¡Ä¥Þ¥¸¤Ç?¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤·¤â¤Õ¤ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡×¡ÖÁÆÉÊ Official Channel¡×¡ÖÁÆÉÊ¤Î¥í¥±¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á1¥«·î¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌó1220Ëü¡¢Ìó1150Ëü¡¢Ìó630Ëü¤Ç¹ç·×Ìó3000ËüºÆÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£