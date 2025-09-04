ÃÛ44Ç¯ÃÄÃÏ3¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡£Æâ¸«¤·¤ÆÂ¨·è¡¢3Ç¯½»¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿ÂçÊÑ¤µ¡§9·î¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö
½»¤ßÂØ¤¨¤ä°Ü½»¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÄÃÏÊë¤é¤·¤È¤¤¤¦ÁªÂò¡£ÃÛÇ¯¿ô¤¬¸Å¤¯¡¢ÉÔÊØ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¹©É×¼¡Âè¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£39ºÐ¤ÎÉ×¤È4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÈÊë¤é¤¹¤Ê¤«¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¸µ¡¹¤ÏÃÄÃÏÊë¤é¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Æâ¸«¤ò¤·¤ÆÂ¨·è¡ª¡¡ÃÛ44Ç¯¤ÎÃÄÃÏ¤Ë3Ç¯Êë¤é¤·¤Æ¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2024Ç¯9·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
ÃÄÃÏ¤ÏÃÛ¸Å¤Î¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤¤ì¤¤¤Ç»×¤Ã¤¿¤è¤êÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿
»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¤â¤È¤â¤È2DK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òµá¤á¤Æ°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ë¡£
Åö½é¤Ï¡Öº£¤è¤ê¹¤¤ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÄÃÏ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²ÈÃµ¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ5¤«·î¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Æâ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤È¤¤¤¦Éô²°¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼þ¤ê¤Ï¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢URÃÄÃÏ¤ÎCM¤Ç¤·¤¿¡£URÃÄÃÏ¤ÏÆþµï¤ÎºÝ¡¢Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤º½é´üÈñÍÑ¤¬Éâ¤¯¤Î¤È¡¢¤ªÉô²°¤Î¹¹¿·ÎÁ¤â¥Ê¥·¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÄÃÏ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¡¢Æâ¸«¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÃÛ¸Å¤Î¤ï¤ê¤Ë¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤¤ì¤¤¡×¡Ö½¸¹ç½»Âð¤Î³ä¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÎÙ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸²ÈÄÂ¤Ç¤âÃÄÃÏ¤ÎÊý¤¬´Ö¼è¤ê¤¬¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹¤µ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢É×ÉØ¤È¤â¤ËÂ¨·è¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÄÃÏÊë¤é¤·¤Î¥á¥ê¥Ã¥È4¤Ä
¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¡¢ÃÄÃÏÊë¤é¤·¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò4¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÆüÅö¤¿¤êÎÉ¹¥
Æâ¸«¤·¤¿»þ¤Ë¤â¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡ª
¸áÁ°Ãæ¤âÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢À¾Æü¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Ï18»þ¤ò¤¹¤®¤Æ¤âÉô²°¤Î¾ÈÌÀ¤òÃå¤±¤º¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹
¡üÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¹¤¤ÉßÃÏÆâ
URÃÄÃÏ¤ÏÉßÃÏÆâ¤òÀ¶ÁÝ°÷¤µ¤ó¤¬À°È÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
ÉßÃÏÆâ¤ÏÎÐ¤¬Ë¤«¤Ç¡¢¶âÌÚºÔ¤ä¤¢¤¸¤µ¤¤¤Ê¤Éµ¨Àá´¶¤¸¤ë¿¢Êª¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸ø±à¤ÎÃæ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢°ìÆü½Ð¤«¤±¤¿µ¢¤êºÝ¤Ë¡Ö¤Þ¤Àµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥°¥º¤ëÂ©»Ò¤Ë¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»¶Êâ¤·¤è¤¦¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÃÄÃÏÆâ¤ò°ì¼þÊâ¤¤¤¿¤éËþÂ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£¼«Ê¬¤ÎÄí¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Í·¤Ó¤¿¤¤À¹¤ê¤ÎÂ©»Ò¤ÎÁê¼ê¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÃÄÃÏ¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¡üÉßÃÏÆâ¤ËÍ·¶ñ¤¬¤¢¤ë
ÃÄÃÏÆâ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥³¤Ê¤ÉÍ·¶ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤Âß¤·¤¤ê¾õÂÖ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤Î¸ø±à¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤Ä¤¤ÎÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥²í¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¡üÃÄÃÏ¤Î¼þÊÕ´Ä¶¤¬¤¤¤¤
ÅÌÊâ·÷Æâ¤ËÊÝ°é±à¡¢ÍÄÃÕ±à¡¢³Ø¹»¡¢¾®»ù²Ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡¢ÃÄÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÀßÈ÷·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¼þÊÕ´Ä¶¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ËºÇÅ¬¤À¤Ê¤È¾ï¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÃÄÃÏÊë¤é¤·¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È3¤Ä
½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¡¢ÃÄÃÏÊë¤é¤·¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÊÉôÊ¬¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÃî¤¬Â¿¤¤
ÉßÃÏÆâ¤¬ÎÐË¤«¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ãî¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãî¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤ÏÈò¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÄÃÏÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¥Ù¥é¥ó¥À¤ÇÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤¹¤¤ÞÉ÷¤Ç´¨¤¤
¤³¤ì¤ÏÃÛ¸Å¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤ÈÊ¬¤«¤ê¤«¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢Áë¤«¤é¤Î¤¹¤¤ÞÉ÷¤ÇÅß¤Î´¨¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¼´Ø¤«¤é¤â¤¹¤¤ÞÉ÷¤¬¿á¤¤¹¤µ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢·ä´Ö¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤ÆËÉ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ëÏª¤¬¤Ò¤É¤¤
¤¹¤¤ÞÉ÷Æ±ÍÍ¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â·ëÏª¤Ï¤ª¤¤ë¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Åß¤Ï·ëÏª¤¬¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä«µ¯¤¤ë¤ÈÁë¤¬·ëÏª¤Ç¥Ó¥·¥ã¥Ó¥·¥ã¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åß¤Ï¡È·ëÏª¤Õ¤¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î²È»ö¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÃÄÃÏ¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿
ÃÄÃÏÊë¤é¤·¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤»¤ëÈ¿ÌÌ¡¢Ãî¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤Î´Ø·¸¤Ç¤ä¤Ï¤ê´¨¤µ¤ä·ëÏª¤Ê¤É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤ËÇ¯Ãæ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤ªÉô²°¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áí¤¸¤Æ»ä¤ÏÆüÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¡¢ÎÐË¤«¤ÇÄ¯¤á¤Î¤è¤¤¤ªÉô²°¤ËËþÂ¤Ç¤¹¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÄÃÏ¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥ÈÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¤ªÉô²°¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£