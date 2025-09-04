Èô¹Ôµ¡¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤âOK ¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤ÎÂçÍÆÎÌ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¤¢¤ì¤ÐÎ¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ç¤â°Â¿´
¡¡¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖBTL-RDC40BK¡Ê10000mAh¡Ë¡×¤È¡ÖBTL-RDC41BK¡Ê20000mAh¡Ë¡×¤ò9·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£É¸½à²Á³Ê¤ÏBTL-RDC40BK¡Ê10000mAh¤¬4620±ß¡¢BTL-RDC41BK¡Ê20000mAh¡Ë¤¬6380±ß¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤«¤éÎ¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Þ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¡¢Çö·¿·Á¾õ¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡BTL-RDC40BK¡Ê10000mAh¡Ë¤ÏUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¤ÈUSB A¥Ý¡¼¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1¥Ý¡¼¥È¤º¤Ä¡¢BTL-RDC41BK¡Ê20000mAh¡Ë¤ÏUSB Type-C¡ß1¥Ý¡¼¥È¤ÈUSB A¡ß2¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢Ê£¿ô¤Îµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡30cm¤ÎUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢É½ÌÌ¤Ï¥¥º¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¥·¥Ü²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢UN38.3¡Ê¹ñÏ¢´«¹ðÍ¢Á÷»î¸³¡Ë¹ç³ÊÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÅÅµ¤ÍÑÉÊ°ÂÁ´Ë¡¡ÊPSE¡Ë¤Îµ»½Ñ´ð½à¤Ë¤âÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²áÅÅÎ®¡¢Ã»Íí¡¢²á½¼ÅÅ¡¢²áÊüÅÅ¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸îµ¡Ç½¡¢²¹ÅÙ¸¡ÃÎ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë²áÇ®ÊÝ¸îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¼ÒÌ¾¤ä³Ø¹»Ì¾¤Ê¤É¤ÎÌ¾Æþ¤ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡üÊ£¿ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þÀÜÂ³¤Ç¤¤ë Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ç¤â°Â¿´¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
