疲労・眠気覚ましに「エナジードリンク」を頼っていませんか? オススメの食品を管理栄養士が解説!

疲れたときや眠気を覚ましたいとき、「エナジードリンク」の力に頼る方は多いと思います。しかし、「健康被害を考えると、エナジードリンクはできるだけ飲みたくない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。いったい何を食べれば疲労・眠気は和らげることができるのか。管理栄養士の広田さんに詳しく伺いました。

※この記事はMedical DOCにて【「エナジードリンクは体に悪い」これって実際どうなの？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

監修管理栄養士：

広田 千尋（管理栄養士）

病院や保健センター、保育園等に管理栄養士として13年間勤務。その後、2020年より独立。現在はフリーランスとしてコラム執筆やレシピ作成を中心に、栄養や食に関する正しい知識をわかりやすく伝えることをモットーに活動中。

編集部

エナジードリンク以外で眠気覚ましにおすすめの食品はありますか？

広田さん

カフェインの効果を得たいなら、無糖のコーヒーや紅茶がおすすめです。また、コーヒーや紅茶に含まれるポリフェノールという成分には、抗酸化作用により動脈硬化、がん、老化、免疫機能低下の原因となる活性酸素を取り除く働きがあります。これはエナジードリンクには期待できない効果です。

編集部

エナジードリンク以外で手軽にエネルギーチャージできるおすすめの食品はありますか？

広田さん

糖分を摂ることでエネルギーチャージをしたいなら、バナナやおにぎりなどの手軽に食べられるものがおすすめです。バナナやおにぎりに含まれる糖質は、エナジードリンクに比べると消化吸収がゆるやかなため、血糖値の上昇が穏やかになります。ほかにも、不足することで疲労感の要因となるビタミンB1やビタミンCなどの栄養素を、普段の食生活で意識して積極的に摂ることも大切です。

編集部

ビタミンB1、ビタミンCはどのような食品に含まれますか？

広田さん

ビタミンB1は豚肉やうなぎ、鮭、ぶりといった魚類、あとは玄米や蕎麦などにも含まれます。ビタミンCは、主に野菜や果物に含まれ、野菜であればブロッコリーやピーマン、かぼちゃなど、果物であればキウイフルーツやいちご、オレンジなどに多く含まれます。肉や魚、また野菜や果物をバランスよく食べ、それぞれの栄養素が不足しない食生活を心がけましょう。

編集部

最後に、読者へのメッセージがあれば。

広田さん

エナジードリンクは手軽にエネルギーチャージができる飲み物ですが、飲み過ぎることで健康への悪影響や、体の不調を招いてしまう恐れがあります。また、毎日エナジードリンクに頼らなければいけない生活は、体が疲れて休息を求めていることがほとんどです。ときにはしっかりと休養して、体を休めてあげましょう。