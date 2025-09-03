5G対応エントリースマホ「Blackbiew SHARK 6」が発売！セール価格ながら1万円台から購入可能。今ならクーポンでさらにお得に【レビュー】
|Blackviewからリーズナブルな5Gスマホ「SHARK 6」が登場！機能を絞りつつも必要な機能はしっかりとフォロー
中国の深圳を拠点としているスマートフォン・タブレット端末メーカーのDoke Electronicsの日本法人であるBlackview Japanが「Blaciview」ブランドにおける新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「Blackview SHARK 6」を日本市場にて発売しています。販路は公式Webサイト（ https://jp.blackview.hk/ ）内の公式Webストアや大手ECサイト「Amazon.co.jp」など。
またBlackview Japanより4GB RAM＋128GBストレージモデルが2025年9月30日（火）までさらに5％OFFになる限定クーポン「ERFZILEN」を提供していただきましたので、これを適用することによって最終的に販売価格17,574円での購入が可能です。限定クーポンはAmazon.co.jpの購入時に適用します。今回、そんなBlackview SHARK 6をご提供いただいたので前後編に分けてレビューをお送りしようと思います。前編となる本記事では同梱品の紹介や本体の外観、プリインストールアプリなどを紹介していきます。
【Blackview SHARK 6の同梱品と外観などを写真でチェック】
Blackview SHARK 6と同梱品
Blackview SHARK 6はDoke Electronicが展開するBlackviewブランドにおける新しい5G対応スマホで、エントリーモデルながらも新たに最新のAIエンジン「Doke AI」の搭載し、ChatGPTおよびDeepseek、Google Geminiといった複数の大規模言語モデル（LLM）を標準で利用できるようになっているということです。まずは箱（パッケージ）を開けて同梱品を確認していきます。
箱は最近のスマホとしては大きめで、ライトブルーが基調となっており、上面にはBlackview SHARK 6の本体の写真が描かれていますが、中に入っている本体色は反映されていないようです。内容物としてはBlackview SHARK 6本体のほか、ケースや画面保護フィルム、USBケーブル、USB充電器、SIMピン、マニュアルとなっています。
2万円以下で、これだけのものがすべてて揃っているのは追加の出費もしなくて済んでありがたいところです。とりあえず、Blackview SHARK 6を買っておけば、他に画面保護フィルムなどのオプション品を買い足す必要がないのは非常に好印象です。
続いてBlackview SHARK 6の本体外観を見ていきましょう。本体正面には上部中央にノッチ（切り欠き）が配置された約6.88インチHD+（720×1640ドット）IPS液晶ディスプレイのほか、約800万画素CMOSフロントカメラなどがあります。画面はこの価格帯のスマホとしては珍しい最大120Hzリフレッシュレートでの表示が可能で、YouTubeアプリなどで非常に滑らかな動画表示を楽しむことができます。
一方、Blackview SHARK 6のカメラの撮影機能においては120fpsのフレームレートでの動画撮影はできないため、少し惜しいところではあります。本体背面側には約1600万画素CMOSと約200万画素CMOSのデュアル構成のリアカメラと撮影用ライトが配置されているほか、製品製造番号（IMEI）や日本向けの技術基準適合証明・技術基準適合認定（いわゆる「技適」）のマークが印刷されたシールが貼られています。
またカメラバンプに印字されている「AUTO AF CAMERA」の先頭の「A」の文字付近に非接触IC機能「NFC」があります。なお、紹介ページにFeliCaの対応についての言及がありますが、少なくとも決済などに利用するための「おサイフケータイ」には対応しておらず、利用はできませんのでご注意ください。
カメラ付近のアップ。NFCのセンサーやアンテナもこの辺りにあります
底面側にはUSB Type-C端子やメインマイク（通話や動画撮影など用）、外部スピーカー、3.5mmイヤホンマイク端子があります。一方で天面側には特に何もありません。本体左側にはSIMカードおよびmicroSDカードのスロット（トレイ）があり、右側には音量キーと指紋センサー内蔵の電源キーが配置されています。
SIMカードスロットを取り出したところ。
カードスロットはnanoSIMカード（4FF）が2つのデュアルSIM仕様で、デュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しており、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、eSIMには非対応となっております。なお、カードスロットの片側はmicroSDカードスロット（最大2TBまで対応）との排他利用となります。
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 26, 28AB, 38, 40, 41, 66
3G W-CDMA: Band I, II, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
|製品名
|Blackview SHARK 6
|大きさ
|約171.05×77.66×8.45 mm
|重さ
|約210.5g
|本体色
|ブラックとブルー、グリーン
|画面
|約6.88インチHD+（720×1640ドット）IPS液晶
|チップセット（SoC）
|Unisoc T8100
|CPU
|オクタコア「2.2GHz Arm Cortex-A76コア×2＋2.0GHz Arm Cortex-A55コア×6」
|GPU
|クアッドコアGPU「650Hz Arm Mali-G57 MP4」
|内蔵メモリー（RAM）
|4GB、8GB
|内蔵ストレージ
|128GB
|外部ストレージ
|microSDXCカードスロット（最大2TB）
|電池容量
|5000mAh
|急速充電
|⚪︎（最大18W）
|外部接続・充電端子
|USB Type-C端子
|イヤホン端子
|⚪︎（3.5mm）
|リアカメラ
|約1600万画素CMOS／広角カメラ＋約200万画素CMOS／深度用カメラ
|フロントカメラ
|約800万画素CMOS／広角レンズ
|無線LAN（Wi-Fi）
|IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5GHz）
|Bluetooth
|Version 5.0
|SIM
|nanoSIMカードスロット×2
（片方はmicroSDカードと共用）
|モバイル通信
|5G、4G、3G、2G
|位置情報取得
|A-GNSS（GPS、GLONASS、Galileo、Beidou）
|FeliCa／NFC
|△／⚪︎
|防水／防塵／耐衝撃
|ー／ー／ー
|OS
|DokeOS 4.2（Android 15ベース）
|メーカー
|Doke Electronic
【ホーム画面とプリインストールアプリ】
Blackview SHARK 6のホーム画面
ホーム画面は左にある「Google Discover」を含めた全3面で、右側のエリアに「AIエージェント」のフォルダが個別に配置されているのが今っぽい感じです。また「アプリを推奨する」のフォルダーにはプリインストールはされていないがインストール用のショートカット群がまとめられています。なお、筆者の個人的には完全に削除しても問題ないと思います。
Blackview SHARK 6のプリインストールアプリ
プリインストールアプリにおいてはGmailやGoole検索といったGoogle提供のGMS（Google Mobile Service）アプリとBlackviewの自社製アプリがが大半で、サードパーティーアプリはオフィススイートの「WPS Office」程度です（前述の「アプリを推奨する」フォルダー内にあるのはあくまでもショートカットのため）。
プリインストールアプリに関して言えば、サードパーティーアプリのショートカットが用意されてはいるものの、ほぼGoogleのアプリとBlackviewの自社製アプリのみなため、非常にシンプルといってもいいでしょう。次回はしばらくの間、Blackview SHARK 6を使用して気が付いたや点やベンチマークアプリを試してみた結果などを紹介していく予定となっておりますのでお楽しみに。
記事執筆者：河童丸
