【半熟月見バーガーフェア】 9月3日～ 開催

ロッテリアは「半熟月見バーガーフェア」を9月3日から開始した。「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」などの新商品を販売する。販売期間は10月上旬までを予定している。

今回販売する商品は牛肉100％のパティ、半熟風たまご、香味ソース、ゆずマヨネーズなどを組み合わせた「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」（590円）、牛肉100％のパティ、半熟風たまご、デミグラスソース、トリュフが香るマヨネーズを組み合わせた「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」（590円）を販売する。

この他、サクサク食感のエビパティに半熟風たまごを合わせた「和風半熟月見 エビバーガー」（590円）や、「和風半熟月見 てりやきバーガー」（520円）の合計4つを販売する。

和風半熟月見 絶品チーズバーガー

トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー

和風半熟月見 エビバーガー

和風半熟月見 てりやきバーガー

(C)LOTTERIA Co.,Ltd.ALL rights reserved