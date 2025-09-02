ÀéÄ»¥Î¥Ö¡Ö·Ý¿Í¤ÎÂ©»Ò¤À¤Ê¡¢¤È¡×¾®6¤ÎÂ©»Ò¤«¤é½é¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ÈÉã¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¡Ê45ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¤Î¤ª¶âÈ¯¸« ÆÍ·â¡ª¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤«¤é½é¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈÉã¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡É¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ö¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍµÈ¤µ¤ó¡¢Ê¹¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢Éã¤ÎÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ÎÆü¤Ë¡¢ËÍ¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢½é¤á¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÍ¤Î¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤«¤é¡Ä¡Ù¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËËá¤¤¤¿5±ß¶Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤ÈÀµÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¤âÅÇÏª¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¸«¤¿¤é¡ÊÉã¤ÎÆü¤Î¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã1½µ´ÖÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢Éã¤ÎÆü¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ë5±ß¶Ì¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â©»Ò¤¬¡£½çÄ´¤Ë°é¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£·Ý¿Í¤ÎÂ©»Ò¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
