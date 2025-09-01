この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

シンプルに暮らす40代独身OL・あきさんが、自身の暮らしの中で実践する「月１ルーティーン」について語った。「ズボラでめんどくさがりな私ですが、日用品の交換や掃除、セルフケアをルーティーン化したことで、不思議と続けられるようになりました」と自身の”習慣化のコツ”を明かした。

動画では、網戸や窓掃除、お風呂の天井や壁の拭き掃除など、日常生活で抱きがちな「掃除のめんどくささ」を乗り越えるポイントについてもコメント。「完璧は目指さず、『このぐらいでいいか』という気持ち」と、無理なく続ける考え方も紹介。

また、外窓掃除については、ロボット窓拭き掃除機『ECOVACS WINBOT MINI』を使ったことで「手が届かなかった場所もきれいになって気分が本当にスッキリしました」と感動の声を寄せた。

さらに、洗濯槽の洗浄や茶渋落とし、歯ブラシやキッチンスポンジの月1交換、お肌のスペシャルケア、セルフ脱毛まで、日用品からセルフケアまで幅広い習慣を紹介。

「どんなに憂鬱なことも習慣化することで、始めるまでのハードルが低くなり継続できるようになりました」「こうした小さな習慣を積み重ねると大掃除いらずで暮らしがラクになります」と、自身の変化を語った。

最後は「この動画が参考になったらぜひチャンネル登録や高評価いただけると励みになります」と締めくくり、視聴者に「次回の動画でお会いしましょう」とメッセージを送った。

