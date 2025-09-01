この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が最新動画『自殺前の危険な言動・行動』を公開し、精神科医・臨床心理士・公認心理師の肩書きを持つ発言者が、自殺に至るまでのプロセスや、直前に見せる危険なサインについて詳しく語った。



発言者は冒頭で「何事もなかったのに、ある日突然自殺をするということはありえません。必ず、自殺に至るまでの長いプロセスがあります」と説明。お金や仕事の悩み、人間関係のトラブルなどで心が弱りきり、限界に達すると「何かのきっかけで衝動的に自殺を試みます」と解説した。特に「自殺を試みるときは、死んだらどうなるのだろう、みんなを悲しませるかな、死ぬときって痛いのかな、と普通なら考えることすらできない。正常な精神状態ではない」と、その心理状態の危険性を指摘した。



動画では『自殺の直前に見せる8つのサイン』として、1. 明らかに元気がない、2. 言動の変化、3. サイトで自殺方法を調べる、4. リストカットなどの自傷行為、5. 薬を大量に飲む、6. 感情の起伏が激しい、7. お酒を飲み過ぎる、8. 大切な人との別れ、と具体的な行動とその背景を丁寧に紹介。「死にたいという言葉は簡単に出てくるものではありません。きっとその人は、あなたなら相談に乗ってくれると思って打ち明けたのだと思います」とリスナーへ伝え、もしそのような言葉や行動に触れた際は「聞く側が真面目に受け止めてあげなくてはいけません」と力を込めた。



また、統計データをもとに「どの国でも自殺者は圧倒的に女性よりも男性が多い」とし、「男性の方が相談相手がいないケースが多く、辛いときに我慢して弱音を吐くことを嫌う傾向」がリスクを高めている点も説明。自殺を防ぐための対応策として「死にたいと相談されたら、『なんで死にたいの？』『何が辛いの？』と聞いてあげるようにしましょう」と呼びかけ、「話を遮らずに気持ちを理解してあげることが大切です」と強調した。



動画の最後には「自殺を防ぐためには、周りの身近な人の対応が重要です」と繰り返し訴えた。