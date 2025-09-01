ÀÖ¤óË·¤òÇä¤êÅÏ¤¹´Ú¹ñ¿Í¤¿¤Á¡¢°Ç¤Î¼è°ú¤Ïº£¤â¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÌ¤º§Êì¤ÎÁý²Ã¤È¡ÈË¾¤Þ¤ÌÇ¥¿±¡É
´Ú¹ñ¤Ç¤Ïº£¤â¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À¸»ù¤òÈëÌ©Î¢¤ËÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¶âÁ¬¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÇä¤êÊ§¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë°Ç¼è°ú¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®³ØÀ¸¤ò»É»¦¤·¤¿½÷¶µ»Õ
´Ú¹ñ¤Î¸½¹ÔË¡¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ëÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ï°ãË¡¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÁ¬¤Î¼ø¼õ¤¬¤¢¤ì¤Ð²Ã½Å½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤¦¤·¤¿´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¼è°ú¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤Î¤«Àµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£²¹¾²¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È
40Âå¤ÎÃËÀA»á¤È½÷ÀB»á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²ÈÄí¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é2008Ç¯¤«¤éÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬2013Ç¯3·î28Æü¡¢B»á¤Ï³ø»³¡¦º»²¼¶è¤Î»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç¡¢A»á¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¸½¼ÂÅª¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¡È¸Ä¿ÍÍÜ»Ò±ïÁÈ¡É¤ÎÊýË¡¤òÃµ¤·¡¢¡ÖÀÖ¤óË·¤òÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤òÈ¯¸«¤·¤ÆÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¡£´Ö¤â¤Ê¤¯Áê¼êÉ×ÉØ¤¬ÉÂ±¡¤ËË¬¤ì¤ë¤È¡¢A»á¤ÈB»á¤Ï¾ò·ï¤â³ÎÇ§¤»¤º¡¢¤¹¤°¤ËÀÖ¤óË·¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤¿¡£Áê¼êÉ×ÉØ¤ÎÁÇÀ¤äÍÜ°é´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÌó5Ç¯¸å¤Î2018Ç¯1·î10Æü¡¢B»á¤Ï³ø»³¡¦ÅìÍé¶è¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢ºÆ¤ÓA»á¤È¤Î»Ò¤ò½Ð»º¡£¤½¤ÎºÝ¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¡Ö¿·À¸»ù¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ°é¤Æ¤ë¿Í¤òÃµ¤¹¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤òÅê¹Æ¤·¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î¿ÍÊª¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¡£¾ò·ï¤â¡ÖÉÂ±¡Âå¤òÊ§¤¨¤ÐÀÖ¤óË·¤òÅÏ¤¹¡×¤ÈÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÍÜ»Ò´õË¾¼Ô¤¬ÉÂ±¡¤Ë¸½¤ì¡¢Æþ±¡Èñ28Ëü8000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¡¢2¿Í¤Ï²¿¤Î³ÎÇ§¤â¤Ê¤¯ÀÖ¤óË·¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Æ¤Ï¼Â¤Î»Ò¤òÉÂ±¡Âå¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÇä¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ì¤½Ï»ù¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷»ù¤Ï¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç½ÐÀ¸ÆÏ¤¹¤é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ë²Ì¡¢A»á¤ÈB»á¤Ï»ùÆ¸Ê¡»ãË¡¡Ê»ùÆ¸ÇäÇã¡Ë°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢A»á¤Ë¤ÏÄ¨Ìò1Ç¯2¥«·î¡¢B»á¤Ë¤ÏÄ¨Ìò2Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£2¿Í¤¬Ì¤À®Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤òÍÜ°é¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤¬¾ð¾õ¼àÎÌ¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈëÌ©ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤äÀÖ¤óË·¤ÎÇäÇã¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¸øÁ³¤ÎÈëÌ©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ûÍ×¤È¶¡µë¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤âº¬Àä¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£½ÐÀ¸ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÀÖ¤óË·¤òÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ò¡ÖÈëÌ©ÍÜ»Ò±ïÁÈ¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÍÜ»Ò±ïÁÈ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤½¤³¤Ë¶âÁ¬¤¬²ðºß¤¹¤ì¤Ð¡ÖÀÖ¤óË·¤ÎÇäÇã¡×¤È¤Ê¤ë¡£A»á¤ÈB»á¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÍÜ»Ò±ïÁÈ¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤¬ÃµÄå»öÌ³½ê¡¢½õ»º±¡¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈµ¡´Ø¤Ê¤É¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼è°ú¤òÃç²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ÍÍê¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤òË¾¤à¤È¡¢ÃµÄå»öÌ³½ê¤ÏÌ¤º§Êì¤ä½õ»º±¡¤Ê¤É¤«¤éÀÖ¤óË·¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ãç²ðÎÁ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤òÍ¶²ý¤·¤ÆÇä¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£
1997Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢Á´ÍåÆîÆ»Îî´ä·´¤Ç¤Ï2ºÐ¤Î½÷»ù¤¬¼«Âð¤«¤é¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹»ö·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÁÄÊì¤¬ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¡¢¤ï¤º¤«¤Ê·ä¤ËÃ¯¤«¤¬ÁÀ¤Ã¤ÆÏ¢¤ìµî¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¹ÔÊý¤Ï¤¤¤Þ¤âÉÔÌÀ¤À¡£1989Ç¯5·î¤Ë¤Ïµþµ¦Æ»¿å¸¶¤Ç7¥«·î¤Î½÷»ù¤¬¼«Âð¤«¤éÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿¡£²È¤ËÆþ¤ì¤ÆµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷¤¬¡¢Êì¿Æ¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤´¤ÈÊú¤¨¤ÆÆ¨¤²¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡Ö»Ò¤òÍß¤¹¤ë¼Ô¤Ë¤è¤ë·×²èÅª¤ÊÍ¶²ý¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¹¤¬¤ë°Ç¼è°ú¸½Âå¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÃµÄå¤ä¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¡¢ÀÖ¤óË·¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¤¿Æ¤ÈÍß¤·¤¬¤ëÉ×ÉØ¤¬Ä¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ä·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤òÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢´ÊÃ±¤ËÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£É½¸½¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÈò¤±¤ÆÕ¶¶Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡ÈÀÖ¤óË·¼è°ú¤Î²¹¾²¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢½Ð»ºÄ¾¸å¤ËÀÖ¤óË·¤òÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤È½ñ¤¹þ¤à½÷À¤ä¡¢ÉÔÇ¥¤ÇÀÚ¼Â¤ËÍÜ»Ò¤òË¾¤à½ñ¤¹þ¤ß¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¶¡µë¤È¼ûÍ×¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼«Á³¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Áý¤¨¤ëÌ¤º§Êì¤È¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Î°ÅÌö
¤³¤¦¤·¤¿Ì©¤«¤ÊÍÜ»Ò±ïÁÈ¤äÇäÇã¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ì¤º§Êì¤ÎÁý²Ã¤¬¤¢¤ë¡£Åý·×Ä£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤ÎÌ¤º§Êì¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê239¿ÍÁý¤¨¤ÆÌó2Ëü¿Í¡£10¿Í¤Ë8¿Í¤¬Ë¾¤Þ¤ÌÇ¥¿±¤À¤Ã¤¿¡£10Âå¤ÎÇ¥¿±¤â¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤ÎÌ¤º§Êì¤ÏÇ¥¿±¤ò±£¤·¡¢¼þ°Ï¤ËÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦°ì¿Í¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸øÅª¤ÊÍÜ»Ò±ïÁÈ¤è¤ê¡ÖÈëÌ©ÍÜ»Ò±ïÁÈ¡×¤ä¶âÁ¬¼è°ú¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£¤³¤³¤Ë¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤¬²ðÆþ¤·¡¢¼è°ú¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ï¡ÖÂåÍý¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÁõ¤¤¡¢ÀÖ¤óË·¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤ËÇä¤êÅÏ¤¹¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢30Âå¤Î½÷¤¬ÉÂ±¡¤Ç¼«Ê¬¤Î½Ð»º¤Èµ¶¤Ã¤ÆÊÌ¿Í¤ÎÀÖ¤óË·¤ò°ú¤¼è¤í¤¦¤È¤·¤ÆÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤â¤¢¤ë¡£¾Ã¤¨¤ëµÏ¿¤È¼è¤êÊÖ¤»¤Ê¤¤Ì¿
ÈëÌ©ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤äÇäÇã¤Ç¤ÏµÏ¿¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¡£¿Æ¤ÏÁê¼ê¤ÎÁÇÀ¤ò³Î¤«¤á¤º¡¢Ï¢ÍíÀè¤¹¤é¸ò´¹¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤â¼Â¿Æ¤òÃµ¤¹¼êÎ©¤Æ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£DNAÅÐÏ¿¤Ç¤·¤«²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¿Æ¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤óË·¤¬·òÁ´¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÈÈºáÁÈ¿¥¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÃ¯¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Â¡´ïÇäÇã¤äµÔÂÔ¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë´í¸±¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢ÈëÌ©ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿½÷À¤¬¼«¿È¤Î¶¶ø¤ò¥Í¥Ã¥È¤ËÅê¹Æ¤·¡¢µÔÂÔ¤ä´Æ¶ØÆ±Á³¤ÎÀ¸³è¤òÁÊ¤¨¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¡£½ÐÀ¸ÄÌÃÎÀ©ÅÙ¤È¤½¤Î¸Â³¦
À¯ÉÜ¤Ï2012Ç¯¤«¤é¡Ö½ÐÀ¸ÅÐÏ¿¤òµÁÌ³²½¤¹¤ëÍÜ»Ò±ïÁÈÆÃÎãË¡¡×¤ò»Ü¹Ô¤·¡¢½ÐÀ¸ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿»Ò¤É¤â¤À¤±¤¬ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯7·î¤«¤é¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤¬½ÐÀ¸¤ò¼«¼£ÂÎ¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¡Ö½ÐÀ¸ÄÌÃÎÀ©ÅÙ¡×¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½ÐÀ¸ÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤»Ò¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬³ÎÇ§¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÛÈ½½ê¤Îµö²Ä¤Ç¿¦¸¢ÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÌ¤º§Êì¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÀ©ÅÙ¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£½ÐÀ¸¤ò±£¤·¤¿¤¤Êì¿Æ¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÃÏ²¼¼è°ú¤äÃæÀä¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆý»ù»¦³²¤ä°ä´þ¤ËÁö¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤À¡£º¬ËÜÅª¤Ê²ÝÂê
Ë¾¤Þ¤ÌÇ¥¿±¡¢»Ò¤òÍß¤·¤Æ¤â¼ø¤«¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤¬º£¤âÂ¸ºß¤¹¤ë°Ê¾å¡¢ÈëÌ©ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤äÀÖ¤óË·¤ÎÇäÇã¤Ï´°Á´¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼êÂ³¤¤¬ÈÑ»¨¤Ç¿È¸µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¸øÅªÍÜ»Ò±ïÁÈ¤è¤ê¡¢Æ¿Ì¾À¤Î¤¢¤ë¡Ö¸Ä¿Í¼è°ú¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¡£
À¯ÉÜ¤äµ¡´Ø¤¬¸Ä¿Í´Ö¤Î¼è°ú¤òËÉ¤´¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¡ÖÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ø¤Î¼Ò²ñÅªÇ§¼±¡×¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Î¼ê¸ý¤Ï¹ªÌ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤Î¼«Í³²½¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¿åÌÌ²¼¤Î¼è°ú¤Ï¤à¤·¤í¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀìÌç²È¤Ï·Ù¹ð¤¹¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë