北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判で、被告の女が女子高校生の態度に「イライラしていた」と述べました。証言台に立った内田梨瑚被告（23）。内田梨瑚被告（23）「（女子高校生の）態度にイライラしていた」内田被告は2024年4月、北海道旭川市の神居大橋で女子高校生を全裸にしたほか、川に落とし殺害したとされていて、殺人や不同意わいせつ致死などの罪に問われています。初公