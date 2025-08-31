三菱の「“新型”3列シートSUV」に大注目！ 全長4.7mで「パジェロのDNA」を受け継いだ「上質モデル」は“悪路性能”もOKです！ 新型「デスティネーター」尼登場で日本投入に期待

3列シートを装備する三菱「デスティネーター」 日本でも人気が出そう

2025年7月17日、三菱自動車工業はインドネシアにおいて、新型ミッドサイズSUV「デスティネーター」を世界初公開しました。

三菱が誇る名車「パジェロ」をほうふつとさせるタフなスタイルで、三菱らしさ全開の新型SUV デスティネーター。

非常に魅力的に映りますが、どのようなモデルなのでしょうか。

三菱新型SUV「デスティネーター（Destinator）」

新型デスティネーター（Destinator）は、アセアン地域で展開しているクロスオーバーMPV（ミニバン）「エクスパンダー」や、コンパクトSUV「エクスフォース」に続く、インドネシア発の世界戦略車の第3弾モデルとしてデビューしました。

商品コンセプトに「The Confidence Booster for Energetic Families（いきいきとした家族が自信を持って一歩踏み出せるよう後押しするSUV）」を掲げて開発され、3列シートを装備する7人乗りのミッドサイズSUVです。

車名の由来は、ドライバーや一緒に過ごす大切な家族が新たな目的地（destination）へ踏み出す後押しをしたい、という想いを込めて「デスティネーター（DESTINATOR）」と名付けられています。

デスティネーターはインドネシアで生産され、今後はベトナムやフィリピンなどのアセアンをはじめ、南アジアや中南米、中東、アフリカと世界的に展開する予定です。

現時点で公表されているデスティネーターのボディサイズは、全長4680mm×全幅1840mm×全高1780mm、ホイールベースは2815mmとなっています。

デスティネーターと同じ三菱「アウトランダーPHEV」のボディサイズは、全長4720mm×全幅1860mm×全高1750mm、ホイールベースは2705mm。

デスティネーターは、アウトランダーPHEVと比較して少しだけコンパクトではありますが、最小回転半径は5.4mと日本国内でも使いやすそうなサイズだといえます。

搭載されるパワーユニットは1.5リッター直列4気筒ターボエンジンで、最高出力163ps、最大トルク250N・mを発揮。

駆動方式はFF、トランスミッションはCVTを採用し、サスペンションはフロントにマクファーソンストラット式、リアにトーションビーム式を採用しています。

FFですが、三菱独自の四輪制御技術「アクティブヨーコントロール（AYC）」のほか、トラクションコントロール、エンジン制御、パワーステアリング制御を統合制御し、高い走破性を実現。

これに「ターマック」「グラベル」「スノー」「ウェット」「マッド」の5つのドライブモードも用意し、路面状況にかかわらず安心したドライブを可能としました。

また、214mmの最低地上高のほか、21.0度のアプローチアングルと20.8度のランプブレークオーバーアングル、25.5度のデパーチャーアングルを確保し、悪路での走破性も確保しています。

デザインコンセプトは、「GRAVITAS&DYNAMISM」という2つのキーワードを掲げ、大地をしっかりとつかむ安定感がある、堂々とした佇まいを追求したものとなっています。

力強さに加え、高級感と先進性を演出するアクリルグリルを取り入れたフロントフェイスを採用し、リアには往年のパジェロが装着していた背面式スペアタイヤをモチーフとした、六角形のデザインコンセプト「ヘキサガードホライズン」をレイアウトすることで、SUVらしい走破性の高さを表現しています。

内装では、デスティネーターの強みでもある「全席でくつろげるゆとりのある3列シート」を追求しつつ、多彩なシートアレンジと3列シート使用時でも飲料水のガロンボトル（約3.8リッター）を4本積載することが可能なラゲッジスペースを確保。

2列目シートにはロングスライド機構を備え、3列目にはリアクーラーの吹き出し口を設けるなど、快適性能も重視しています。

さらに、12.3インチのSDA（スマートフォン連携ディスプレイオーディオ）および8インチのデジタルドライバーディスプレイやヤマハと共同開発した、8個のスピーカーによって構成されるオーディオシステム「ダイナミック サウンド ヤマハ プレミアム」を搭載。

先進機能では、「ミツビシモータース セーフティ センシング」を採用。レーダークルーズコントロールや衝突被害軽減ブレーキのほか、後側方車両検知警報、後退時交差車両検知警報、マルチアラウンドモニターを搭載し、十分な内容となっています。

現時点では日本市場での導入は未定のようですが、もし決まれば「3列シート・7人乗りSUV」として注目の1台となるのは確かです。

三菱らしさ全開のスタイルや、ちょうどいいボディサイズ、またしっかり3列シートが備わっているなど、日本でも人気が出そうな要素が多数あります。ヒットの予感がするだけに、日本市場への導入に期待です。