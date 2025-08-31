知らないと2000万円の損？姑に騙され「前妻の子」を育てた40代女性が利用すべき制度とサービス【支援者が解説】

重度心身障害児をもつ女性にとって、姑とのトラブルは、実際に当事者会や相談窓口でよく話題に出るテーマである。

筆者の13年の若者ケアラーと就職氷河期ケアラーとひきこもりの経験をもとに運営、代表を務めるケアラーやいきづらさを抱えた人たちの支援団体「よしてよせての会」でも、相談を受けている。

姑が「関わらない」、「手伝えない」と一方的に嫁に言い、夫は何も味方についてくれずストレスを抱えるケースなどの悩みを打ち明ける人がいる。前編記事〈借金1億5000万円の姑に「殺すぞ」と脅され…月15万円払って「前妻の子」を育てた40代女性の後悔〉で紹介した、重度の心身障害を抱えた「前妻の子」の生活費を成人まで払い続けた40代女性、恵さん（仮名＝以下同）もその一人だ。

本稿では、知っていれば彼女の負担をもっと軽くできただろう、子どもに対する手当や、公的な貸付制度について紹介する。

民法877条1項を知っていれば…

恵さんは、現在も姑の介護費用を捻出しているが、結論からいえば負担義務はない。

恵さんのケースでは、 民法877条1項は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められているが、直系家族は子ども・孫・祖父母などを指しているので嫁は負担する必要がない。

また今回のように姑や夫が半ば無理やり重度心身障害児の世話を押しつけようとする場合は、役所や弁護士に相談の上、場合によっては家庭裁判所で裁判する必要があるだろう。

加えて、恵さんは重い障害のある「前妻の子」Aくんの養育費を払うのに必死で働いたが、じつは特別児童扶養手当を知っていれば姑に対抗できた。

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の違い

ここで特別児童扶養手当について説明する。

特別児童扶養手当とは、「精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ること」を目的にしている。

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される。支給月額は1級5万6800円、2級3万7830円が原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給される。 前妻の子であるAさんの場合、1級に該当するため20歳になるまで毎月5万6800円が支給され、年額では68万1600円、20年間で1363万2000円が支給される（参照：厚生労働省特別児童扶養手当）。

また、特別児童扶養手当とは別に障害児福祉手当がある。

重度障害児にその障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当が支給され月1万6100円が、毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給される。

最寄りの役所で申請する必要がある。（参照：厚生労働省障害児福祉手当）。

前妻の子であるAくんの場合、年額で19万3200円、20年間で386万4000円支給されたことになる。

「生活福祉資金貸付制度」とは

加えて、みなさま最寄りの社会福祉協議会には、「生活福祉資金貸付制度」があり、障害者手帳などを交付された人向けに貸付される制度がある。

貸付制度は下記の3種類。

・総合支援資金（生活支援費）…単身世帯月15万以内、2人以上世帯月20万以内 原則3ヶ月（最長12ヶ月）

・福祉資金…上限580万以内 障害者用自動車の購入、住宅の改修、福祉用具の購入、冠婚葬祭費用、療養費・介護費などに利用する場合。

・教育支援基金修学支援費（授業料・通学費など）…月6.5万以内（高校生）〜月12万以内（大学生等）入学支度費：上限50万以内

原則、無利子または年1.0%の低利子で据置期間（返済を猶予する期間）があり、その後、分割で返済可能だ（参照：生活福祉資金貸付条件等一覧）

前妻の子であるAくんの場合、少なくとも福祉資金や教育支援基金で400万円以上は貸与できた可能性がある。

もし、恵さんがこれらの制度を知っていて基幹相談支援センターや役所の障害福祉課、相談支援センターのいずれかに相談。弁護士などと連携し裁判を提起した場合、前妻の子の扶養義務はない上に、恵さんが受けられる福祉制度やサービスの価値が2000万円以上あることを主張できた。

他にもある、頼りになる制度やサービス

その他にも下記のような制度・サービスがある。

・医療費助成制度（障害児医療費助成、育成医療など）

・児童発達支援（未就学児の療育）

・放課後等デイサービス（学齢期の放課後支援）

・居宅介護・移動支援（外出・日常生活サポート）

・ショートステイ（一時的に施設で預かり、親の休養＝レスパイト支援）

・家族会や親の会（相談・交流の場） 自治体の「障害児家庭支援事業」 カウンセリング ほか

「私が制度やサービスをもう少し知って活用していればここまで苦労することはなかったのかもしれません。私のようにならないよう皆さんには早めに相談窓口にアクセスしてほしい」（恵さん）

相談先は、基幹相談支援センター、役所の障害福祉課、街中の相談支援事業所、社会福祉協議会のいずれかがベターだ。

なお、筆者が13年の若者ケアラーと就職氷河期ケアラーとひきこもりの経験を糧に運営、代表を務めるケアラーやいきづらさを抱えた支援団体「よしてよせての会」には、障がいの当事者や家族からの相談が届く。

その中には、ケアラーやひきこもり当事者が二次的に障がいを抱えているケースが少なくなく、精神障害（発達障害を含む）が多い。

筆者は、相談支援事業所（街中にある福祉の総合相談事業所）の事業部長をした経験を有するため、さまざまな相談に応じることが可能なため、気軽に相談してほしい。

奥村シンゴ

介護福祉ライター、講師、支援団体「よしてよせての会」代表。

NHKで解説の他、取材・執筆や大学・自治体など講演多数。また、大阪や兵庫（宝塚中心)に啓発や居場所活動を積極的に展開中。

​著書『 おばあちゃんは、ぼくが介護します。 』2023年夏国際ソロプチミスト神戸東クローバー賞受賞。介護離職や若者ケアラー〜就職氷河期10年（ダブルケア、ひきこもり含）経験。生粋の阪神ファン。

ツイッター @okumurashingo43

Facebook、TikTokは 奥村シンゴ で検索

