お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が29日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演し、「自分に来てほしい仕事」を明かした。

大悟は「ボケでも何でもないけど、そろそろそういう時代が来てほしい」と言い「シチューのCM」と語った。

相方のノブが「これはないないない！」と否定すると「言いたいこと分かるけど、本当にワシが子供の頃から、なぜか冬のシチューのCMって、何でこんなにちゃんとした人しかお父さん役をしないんだろうと思うのよ。あれって、世の中のお父さんにプレッシャーかけていると思う。お父さんとは、あれくらい格好良くて、清潔感があって、爽やかで、子供たちのことを常日頃考え、何なら嫁さんのことも考えて、ちょっとシチュー作ってやる。あれもう絶対世の中のダメなお父さんプレッシャーやと思う」と語り「1回ワシを挟んだ方がいいと思う」と、出演したい理由を説明。

ノブが「挟まなくていいと思う、今、シチューのCMの変わっていて、食べた後に“じゃあ、お皿洗うね”って。お父さんが皿を洗うところまで使ったりする」とし「要は、家事というのは、みんなでするってところまで行っているんだけど、お前なんかシチュー食べた後“え？西麻布？ちょっと行ってくるわ”…」と言うと、大悟は「背中に出るんやホワイトシチュー」とCMのコンテを言い、ノブから「誰が買うねん！」とツッコまれていた。

それでも「目は行くよ、絶対に！嫁がシチューの皿洗うている奥タバコ…」と別アイデアも出し「是非、お待ちしております」と呼び掛けていた。