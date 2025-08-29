引退からはや8年。それでもいまだに、トレンドに名が挙がる堀北真希。2015年8月に世間を驚かせた、俳優の山本耕史との“交際0日婚”から10年を迎えた。

昭和のギリギリ最後、1988年10月生まれ。平成を代表する美しき俳優の一人である。活動期間は2003年から2017年の14年間とそう長くないし、正直、とびぬけて演技がうまいと思ったことはない。それでも、彼女が出たドラマや映画の多くは「あの役は堀北真希以外は考えられない」となるのである。



堀北真希（2007年撮影） ©文藝春秋

「元気かな、復活しないかな」コールがやまない

2005年のブレイク作「野ブタ。をプロデュース」では、亀梨和也と山下智久の間に挟まれるヒロインを演じたが、大人気ジャニーズ（当時）アイドルに挟まれて、あの独特の暗さ、あざとさゼロを保てるのは、堀北真希ならでは。2007年の大ヒットドラマ「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」（イケパラ）の芦屋瑞稀役は、もはや伝説。今なお「イケパラ」という4文字が出ただけで、「堀北真希ちゃん元気かな、復活しないかな」と多くの人がSNSでコメントしたくなるほどだ。2011年に前田敦子主演でリメイクされたが、堀北と比較され炎上。令和版が作られても、やはり同じことになりそうな気がするのである。

テレビアニメ化も現在進行中で、8月24日にキャスト&スタッフが解禁され楽しみな限りだが、毎回、やはり堀北を思い出すのだろう。

声優としても、2023年に大人気のナゾトキ・アドベンチャーゲーム「レイトン」シリーズの新作「レイトン教授と蒸気の新世界」のニュースが出た際には、彼女が声を担当していたルークについてコメントが殺到。「レイトン教授の新作嬉しいけどルークをどうするかが気になる...ルークは堀北真希なんだよ...」「声だけでも復帰してほしい」と、彼女の不在を惜しむ声が多数上がった。こちらは今田美桜が後任となったが、彼女が予想以上に堀北真希の声と近く「堀北ルークが少し大人に成長した感」を出すことに成功して、おおむね好評となっている。

このように様々なエンタメでスペシャルな存在感を放っていた堀北真希。ところが彼女は活動期、インタビューやバラエティ、制作発表の場などで、常に「芸能界にも芸能人にも興味ない」オーラを放っていた。早くから「堀北真希は早めに役者をやめる」と感じていた方も多かったのではないだろうか。

堀北真希がこの世界に入ったきっかけは、バスケットボールにいそしんでいた中学2年生の夏、部活の帰り、畑でスカウトされたことである。かなり変わった状況である。まさか渋谷や原宿のように、光る原石を探し、スカウトが無作為に畑の近くをウロウロしていたとは考えづらい。事務所が堀北の評判を聞きつけて、待っていたのではないだろうか。

オーディションに合格→「大泣きしました。嫌で」

何度も誘いを受けるも、堀北は女優になりたいという気持ちはなかったと言う。「Omosan Street」のインタビューで、本人がデビュー当時を語っているが、「絶対受かるわけないから」と言われて行った映画『COSMIC RESCUE』（2003年）のオーディションで合格したとき、

「大泣きしました。嫌で」

と答えている。「嫌で」が後につくのが彼女らしくて面白い。

つまり、堀北真希の俳優人生のスタートは、「動かないからとりあえず乗ってみろ」と言われ乗せられたのが行き先の分からない特急だった、という感じで、ただただ恐ろしかったに違いない。そして彼女の戸惑いに反して、その列車はスピードを上げ、スター街道を突き進んでいく。

泣いて嫌がったという映画『COSMIC RESCUE』の公開から3か月後にはもう、ドラマ「ケータイ刑事 銭形舞」（BS-i、2003年）でドラマ初主演を果たしている。「ケータイ刑事」は、1985年に大ヒットした「スケバン刑事」の、女子高生が秘密刑事、というトンデモ設定を踏襲している。当時彼女は14歳。ドラマのOPでは見事なパラパラを披露していたが、きっと、自分がなぜそんなダンスを踊り、「謎は解けたよワトソン君」と言わされているのか、訳が分からなかったことだろう。

しかしその可憐な姿は、彼女が武器として操るケータイの最新機種とともに世の中に広がり（「ケータイ刑事」のスポンサーはNTTドコモ）、放送終了後、すぐにドラマ「人間の証明」（2004年）のレギュラーが決定。2005年に入ると、映画『逆境ナイン』『ALWAYS 三丁目の夕日』、ドラマ「電車男」と、引っ張りだことなった。

順調にキャリアを積みながらも、2015年、堀北真希は山本耕史との交際期間をすっとばした「0日婚」を発表。今でも幸せそうな2人のおかげで、この「0日婚」は憧れの結婚の形のひとつにもなっているが、当初は山本が話す、堀北を好きなあまりグイグイ迫るパンチ強めのエピソードに「純愛」と「山本がストーカーっぽくて怖い」との賛否両論となった。

そもそもお付き合いなしで、どうやって結婚話になったのか。山本によると、お付き合いを申し込んでも「本当にないです」の一点張り。しかし「結婚しよう」と冗談半分で言ったら、OKが出たそうだ。山本が「付き合うのは絶対にイヤなのに結婚は想像できるの？」と聞くと「結婚だったら想像できるかも」と返ってきたという。

一見不思議に思えるが、堀北真希にとって「付き合う」という言葉からは、山本との楽しい交際の日々ではなく、わずらわしいパパラッチやマスコミ対応しか想像できず、それを飛び越えた「結婚」でやっと幸せな想像ができたのではないだろうか。

そして今、山本耕史は本当に結婚生活が楽しいのだろう、トーク番組で、堀北真希に関してかなりオープンに話している。それを聞くと、「ああ、きっと堀北さんも幸せなんだな」と思うと同時に、「ドラマに帰ってきてほしいが、帰ってこないな。だからいいんだろうな」と思うのである。

堀北の見事な引き際で思い出すのが、1980年、21歳の若さで三浦友和と結婚し、引退後、家庭に専念した山口百恵さん。2人とも、どれだけ人気者になろうが、自分が最終的に腰を落ち着ける居場所はここではない、という距離感を持ち芸能界と向き合っていた。彼女たちを動かしたのは、野心や名声、スポットライトではなく、責任感。生き様ではなく「職業」として、仕事をやり遂げたのだろう。

堀北真希の電撃引退が報じられた当時は、堀北が山口百恵について、「周囲には『潔く辞めた姿が素敵』と明かしていた」（2017年3月1日「スポニチアネックス」）と、憧れの気持ちを持っていたと伝えるメディアもあった。引退理由について事務所は、「家庭に専念し暮らしていきたいという本人の思いを尊重した」と説明したという。

あらためて出演作品を振り返ると、堀北真希のちょっと非現実的なほど美しい猫目は、少女マンガ的なぶっとび展開にもピタリと合った。また、彼女が活躍した平成中期は、アイドル的でありながら、実力派としての将来も期待できる10代の女性俳優が続々登場し、そのブームにも乗った。同じ時期に才能を開花させた面々には石原さとみ、北川景子、戸田恵梨香、新垣結衣、沢尻エリカ、上野樹里がいたが、その誰とも被らない。そして「ギャル」「クール」「闇」「素朴」「非現実」、堀北はすべてに対応できた。逆に言えば、すべてを備えた雰囲気を持つ彼女にしかできない役があった。

「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」はその最たるものだろう。堀北が演じた芦屋瑞稀は、性別を偽って男子校へ編入する。キャスティングを間違えれば「ありえんな！」と恥ずかしくなるところだが、「男子校に混じってもバレない男装」にちゃんと見えた。

そして視聴者は「小栗旬、生田斗真、水嶋ヒロ、岡田将生といったイケメンに囲まれている堀北真希に自分を投影し盛り上がる」のではなく、堀北真希を好きになった。これはすごいことである。

「イケパラ」もいい。「野ブタ。」もいい。しかし堀北真希の代表作となると、彼女の俳優としての成長とリンクした映画『ALWAYS 三丁目の夕日』3部作ではなかろうか。彼女は星野六子、六ちゃんを演じたのだが、これが素朴で素晴らしい。もぎたての林檎のようなのだ。

1作目は2005年公開だが、撮影はもう少し前だと考えると、堀北はデビュー1年目くらい。なのに、ものすごくうまい。正直、彼女の作品の中で、一番「俳優魂」を感じるのは、『ALWAYS 三丁目の夕日』の1作目である。そもそも母親が青森県出身で、堀北も東北弁が得意ということで白羽の矢が立ったそうだが、その矢は見事ど真ん中に当たった。彼女が演じた素直でしっかりものの六ちゃんは、「三丁目」の人気者となり、『ALWAYS 三丁目の夕日'64』は、彼女の結婚エピソードを軸に描かれている（2012年）。

堀北自身も、この役について、

「自分自身の記憶と六ちゃんの記憶がリンクするところもあって、“私、青森から上京してきたんだっけ？”って思うこともあるくらい（笑）」

と語っている。

できればもう一度群像劇で、彼女がキーパーソンとなるドラマを見たいが、可能性はゼロに近いだろう。

しかしそれでこそ、堀北真希なのである。せめて、作品の中の彼女に会いに行こう。

（田中 稲）