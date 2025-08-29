菜々緒さん（36）が28日、お笑い芸人のヒコロヒーさん（35）と共に医薬品メーカーのカンファレンスに登場。働く女性が抱える悩みに答えました。

女性活躍推進法の成立から10年の節目ということで行われた今回のカンファレンス。トークセッションでは、菜々緒さんとヒコロヒーさんが働く女性が抱える代表的な悩みに答えました。

“忙しすぎて、息抜きができていません”という相談に対し菜々緒さんは「無いものではなく、有るものにフォーカス」と回答。その理由について「現代の方全員そうだと思うんですけど、あれがない、これがない、時間がないとか、ないものに全部フォーカスしがちな人がすごく多いんじゃないかなって思って」と現代人の特徴に注目したと明かしました。

続けて菜々緒さんは「自分の持っている中で、あるものに集中して、じゃあ忙しいながらもここの時間を使って、あるもので工夫してやっていこうっていうちょっとポジティブな方向性で、何事も考えていくことによって、いい連鎖が生まれるんじゃないかなって思う。忙しかったりとか余裕がない時にこそ、自分もあるものにフォーカスする方が心の余裕にもつながるんじゃないかなって思います」と解決策を提案しました。

また、ヒコロヒーさんは「息抜きも仕事です」と回答。理由について「休まなきゃとか息抜きも仕事だからとか、根詰めた考え方しているわけじゃなくて、逆に、いやいや、この息抜きの時間も仕事やねんから楽しもうみたいな。開き直りっていうんですか。そういうふうに捉えてみてほしいなと思います」と息抜きも仕事のうちとして気軽に堂々と休んでほしいと語りました。

■菜々緒の回答を聞いたヒコロヒーは「すごく菜々緒さんらしい」

お互いの提案を聞いた菜々緒さんとヒコロヒーさん。菜々緒さんの考え方についてヒコロヒーさんは「素晴らしいですよね。みんな時間ない、休みがない。やっぱその中でも今日はこれができた、あれができたとか、そういうふうに思うことって、その日々を豊かにするような。メンタリティーを豊かにする考え方だなと。すごく菜々緒さんらしい」と称賛を送りました。

菜々緒 さんは ヒコロヒー さんの提案について「やっぱり日本人ってすごく頑張り屋さんが多くて、なんでもかんでも抱え込んじゃう人がすごく多い。企業とかでやっぱり 生理 休暇があるのに、結局使わない方が多かったりとかっていうのを聞きますので、お休みも本当に大事。休ませてあげて、次の仕事の活力としてすごく大事なことだと思う」と息抜きの大切さを強調しました。