Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë9»þ¤«¤é8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇŽ¢Fashionx½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤êŽ£¤ò³«ºÅÃæ¡£
¸½ºß¡¢¹â½ÐÎÏ¡ßÂçÍÆÎÌ¡õTFT¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Ç°Â¿´¡¦ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤ÊUGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¡ÖNexode ´¬¤¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ ½¼ÅÅ´ï¡×¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¡£UGREEN¤Î65WµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤¬¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç1,420±ß¥ª¥Õ¡Ü5¡ó¥ª¥Õ¡ª
USB-C¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢¡¢¹â½ÐÎÏ¤ÇÊ£¿ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹½¼ÅÅ²ÄÇ½¡¢¤µ¤é¤ËTFT¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Ç½¼ÅÅ¾õ¶·¤â°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëUGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¡ÖNexode ´¬¤¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ ½¼ÅÅ´ï¡×¤¬¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç1,420±ß¥ª¥Õ¡Ü5¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÖNexode ´¬¤¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ ½¼ÅÅ´ï¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¡Ö¥±¡¼¥Ö¥ëËº¤ìÌäÂê¡×¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
69cm¤ÎUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ËÜÂÎ¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤â´¬¤¼è¤ê¼°¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬Íí¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë°Ê³°¤ËUSB Type-C¤ÈUSB Type-A¤ÎÎ¾Êý¤Î¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Ê¤É¤ò3ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£¤³¤ì1¤Ä¤¢¤ì¤Ð¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¼«Âð¤Ç¤â½¼ÅÅ´Ä¶¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â½ÐÎÏ¡ßÂçÍÆÎÌ¡õTFT¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Ç°Â¿´¡¦ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬½¼¼Â
¡ÖNexode ´¬¤¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ ½¼ÅÅ´ï¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç65W¹â½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤âOK¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éý¹¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤¬TFT¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÅëºÜ¡£½¼ÅÅ»ÄÎÌ¤äÅÅ°µ¡¦ÅÅÎ®¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²Ä»ë²½¤Ç¤¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÅÅÎÏ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò°ìÌÜ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¸«¤¨¤ë½¼ÅÅ¡×¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤È³Ú¤·¤µ¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥±¡¼¥Ö¥ëËº¤ì¤Î¿´ÇÛ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Ê£¿ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëUGREEN¤Î¡ÖNexode ´¬¤¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ ½¼ÅÅ´ï¡×¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊØÍø¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÉ½¼¨¤Ç¡È¥¬¥¸¥§¥Ã¥È´¶¡É¤â¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡¢½¼ÅÅ´ï¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯8·î28Æü17»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
