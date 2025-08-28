双子妊娠中のタレント・中川翔子さんが2025年8月26日、大きくなったお腹を捉えた写真をインスタグラムで公開し、「寝るたびに巨大化してる感じ」などと伝えた。

中川さんは23年4月に一般男性との結婚を発表。25年7月末に妊娠後期を迎えたといい、その後、双子で男児だと分かったと明かした。8月27日には、健診結果で双子あわせて3809グラムになったとしている。

「張り止め飲むと動悸？心臓が。息切れ？で」

中川さんは14枚の写真を公開し、うち1枚目はニットワンピースを着た中川さんを足元から見上げるような構図だった。膨らんだお腹が大写しになり、そこに両手を添えたポーズが撮影されている。

投稿文では「双子おなか観察日記 寝るたびに巨大化してる感じ 下から撮ると面白いです」と伝え、「正面からだとこんなかんじ まじでスイカ入れてるみたいだな いれてないよ！」と別角度の写真も紹介した。最近の体調については、

「不眠で悩んで、どうしても2時間で起きちゃうから困ってます ねむいのに昼寝すらできない不眠！そのまま起き続けて寝落ちまで頑張ってみたらめちゃ寝れた！寝るとHP回復するってほんとですね！」

と悩みを告白。「そして最近ますます食べたいものがピンポイントで異常に食べたいってなるので多分双子に命令されてるんじゃないかと」と笑いを誘い、下記のようにもコメントしていた。

「安静は引き続き。お腹重すぎて 張り止め飲むと動悸？心臓が。息切れ？でしんどくて 横になるしかなくて また寝ちゃう、、そしてまた夜眠れない、、 いろんな身体のトラブルも、後期あるあるなんだと 自分に言い聞かせてたら しんどいけど楽しくなれてる気がします 貴重な今を、、！」