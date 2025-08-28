8月27日、俳優の船越英一郎が電撃再婚＆父親になっていることがわかり、世間から驚きの声があがっている。

「8月27日に『女性セブンプラス』が、船越さんの電撃再婚と第1子誕生を報じました。記事によれば、船越さんは23歳下の女優でチョークアーティストとして活動している松下萌子さんと再婚しており、すでに1歳になる子どもがいるとのことです。

船越さん本人は取材に対し、『ありがとうございます。温かく見守っていただければ……』と答えており、松下さんの所属事務所も『報告は受けています』と事実を認めています」（スポーツ紙記者）

この報道に、Xではこんな声が聞かれる。

《65歳で22歳年下の女性から子供欲しいと想われる奇跡。そして一緒に育てる決断する男気の強さ。船越英一郎さん素敵な人なんだろうなと思う。》

《あらま。めでたいし65歳で子どもできるのはすげぇわ。》

《そろそろこの人は幸せになってもいいよ。おめでとうだよ。》

船越は現在65歳。還暦を超えて再婚し、さらに子どもを育てるという決断に、祝福が飛び交っている。

「SNSで『そろそろこの人は幸せになってもいい』とあるとおり、船越さんには大変な紆余曲折がありました。

2001年、船越さんは松居一代さんと結婚。当初は『おしどり夫婦』として知られ、2006年には『パートナー・オブ・ザ・イヤー』を受賞するほどでした。

しかし、2017年、離婚をめぐって松居さんと泥沼騒動となりました。船越さんの不倫を疑った松居さんが、ブログやYouTubeなどで過激な言葉を使いながら、プライベートを連日暴露したのです。

これは、“松居劇場” と称されるほど世間に大きなインパクトを与えました。離婚調停を経て、無事に離婚が成立して8年経ちますが、当時の騒動の記憶も根深いようで、新パートナーとの “安息の地” を手に入れた船越さんに、ネットではねぎらいの言葉も寄せられています」（同）

2人の新しい門出を見守りたい。