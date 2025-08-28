世界的ポップスターのテイラー・スウィフト（３６）とアメリカンフットボール選手のトラビス・ケルシー（３６）が婚約を発表し、指輪の写真が公開されると、指輪を製作した宝飾会社の株価が急騰した。

米経済メディアＣＮＢＣは、２６日（現地時間）、スウィフトがＳＮＳを通じて婚約を発表した直後、ジュエリーブランド「シグネット・ジュエラーズ（Ｓｉｇｎｅｔ Ｊｅｗｅｌｅｒｓ）」の株価が一時３％以上上昇したと報じた。

スウィフトがこの日、インスタグラムに「クッションカット」の婚約指輪をはめてケルシーと手をつないでいる写真を投稿すると、ファンたちの間で「指輪のブランドはどこ？」という関心が相次いだ。シグネット・ジュエラーズの株価上昇は、スウィフトファンによる需要の集中が期待されてのこととみられる。

実際、スウィフトの経済・社会的影響力は絶大であり、彼女のコンサートが開催される都市ごとに大きな経済効果をもたらすことから、「テイラーノミクス（Ｔａｙｌｏｒｎｏｍｉｃｓ）」という新語まで生まれている。

スウィフトが婚約を発表した投稿は、インスタグラム史上最もシェアされた投稿のひとつとなり、爆発的な関心を集めた。２人の婚約は、２０２３年９月に交際が公になってから２年後の出来事である。

インスタグラムの親会社メタによると、スウィフトとケルシーの共同投稿は、投稿から６時間も経たずに１００万件以上のリポスト（共有）を記録し、ユーザーのエンゲージメント記録を次々と塗り替えた。また、わずか１時間で１４００万件以上の「いいね」が付けられたという。

ドナルド・トランプ米大統領も“意外な”祝福のコメントを寄せた。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで開かれた閣議の席上、記者からスウィフトの婚約に対する所感を尋ねられ、「彼（ケルシー）は非常に素晴らしい男性だし、彼女（スウィフト）も立派な人物だと思う。２人に幸運が訪れることを願う」と語った。

トランプ大統領は前回の大統領選の際、スウィフトが民主党候補だったカマラ・ハリス元副大統領を公に支持したことでスウィフトに対して強い反感を示しており、このような「好意的な発言」は意外な反応だと海外メディアは伝えている。トランプ氏は昨年１１月、自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に大文字で「テイラー・スウィフトが嫌いだ！」と投稿したこともある。