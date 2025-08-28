『お手』をしてもらおうと、わんちゃんに声をかける5歳の女の子。そんな女の子のお願いに、わんちゃんは…？この光景は再生回数49万回を突破。投稿には「娘ちゃんとわんちゃんの距離が縮まってきていますね」「可愛すぎてやばい♡」と絶賛の声が寄せられ、癒しを届けています。

【動画：５歳の女の子が『犬へのお手』に挑戦した結果…とんでもなく尊い『本当の姉妹のような光景』】

ジジちゃんのお手に挑戦する娘ちゃん

Instagramアカウント『jiji&toto』に投稿されたのは、飼い主さんの娘ちゃんがわんちゃんの『お手』に挑戦する光景。この日、お部屋でミニチュアシュナウザーのジジちゃんと一緒にいた娘ちゃんは、ジジちゃんの『お手』に挑戦してみることに。娘ちゃんは隣にいるジジちゃんの前にそっと手を出し、優しく「お手」と言ってみたといいます。

ジジちゃんは娘ちゃんの手をじっと見つめて前足を宙に浮かせたかと思うと、娘ちゃんの手の上に自分の前足をそっと乗せてくれたそう。

ジジちゃんがきちんとお手をしてくれたことが嬉しかったのか、娘ちゃんはその瞬間、満面の笑みを浮かべます。なごやかなその光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

次は「おかわり」に挑戦

ジジちゃんとのお手に成功した娘ちゃんは、さらにもう1歩進んでみることに。今度は『お手』と『おかわり』に挑戦です。

娘ちゃんがさっきと同じようにジジちゃんの前に手を差し出して「お手」と言うと、ジジちゃんも同じように優しく娘ちゃんの手のひらに前足を乗せてくれました。そして次に娘ちゃんが「おかわり」と言ってみると…ジジちゃんは娘ちゃんの指示通り、逆の前足を娘ちゃんの手のひらにタッチ！ふたりの息はぴったりです。

ジジちゃんにおかわりまでしてもらえて、娘ちゃんはとっても嬉しそう。そんな温かな光景に、飼い主さんも思わずにっこりしてしまうのでした。

妹を温かく見守るジジちゃん

その後、ジジちゃんに『お手』と『おかわり』をしてもらった娘ちゃんは、思わずベッドの上にダイブ。嬉しさを全身で表現する娘ちゃんに、ほっこりしてしまいます。

ジジちゃんも娘ちゃんに喜んでもらったのが嬉しかったのか、娘ちゃんの隣で大きなあくびをひとつ。まるで「よかったね」と、娘ちゃんを温かく見守っているかのようなジジちゃんの姿に、こちらまで笑顔になります。

姿は違うものの、本当の姉妹のように心から楽しんで遊ぶふたりの姿に、たくさんの人が癒されることとなったのでした。

この光景には、「娘ちゃん、すっごく嬉しそう」「ジジちゃんのお手が優しい」「何度もエンドレスで見れる」と、いくつものコメントが寄せられることに。ふたりの姿が投稿を見た人に温かい気持ちを届けています。

Instagramアカウント『jiji&toto』では、そんなジジちゃんと家族たちの、幸せの風景が投稿されていますよ。

ジジちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「jiji&toto」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。