紗栄子「シュッとした気が」顔のリフト効果を実感！EMSブラシを紹介

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【ギャルメイク】平成がエモすぎて苦しい』の動画を投稿。その中で美容家電について話してくれました！ブランドの提供動画ではあるものの、紗栄子さんなりの使用感なども紹介してくれました！

【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク

■電気ブラシ

動画内に登場したのはこちら！

SALONIA/EMSリフトブラシ 税込27,500円（公式サイトより）

EMSの効果でリフトケアができる電気ブラシ！

こちらを紹介した紗栄子さんは「ちゃんと濡れた状態で使うのが大事」とコメントしながら自身の使い方を紹介。

続けて、実際に5段階中の3を使用しながら「これでも結構来るんだよね」と刺激を感じるとコメント。そして、使用タイミングについても「朝のメイク前とか、夜のスキンケアのタイミングで取り入れる」と明かしてくれました。

使用を続けた紗栄子さんは「シュッとした気がする」と効果を感じているようでした！

■動画もチェック

動画内では、紗栄子さんが平成要素を取り入れたメイクなどを披露！ぜひチェックしてみてくださいね。