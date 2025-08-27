【ホリ：Nintendo Switch 2用周辺機器「もふもふイーブイ」】 9月25日 発売予定

　ホリは、Nintendo Switch 2用周辺機器「もふもふイーブイ」シリーズを9月25日に発売する。

　ホリから“もふっ”としたイーブイがデザインされたSwitch2用周辺機器が登場。Cボタンや背面ボタンを搭載した「ホリパッド TURBO」や24個のゲームカードを収納できる「カードケース」、表と裏で収納量が変わる「リバーシブルまるごと収納バッグ」など、可愛らしいイーブイが目を引く全6商品がラインナップされる。

ホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 もふもふイーブイ

9月25日 発売予定
価格：4,980円

カードケース 24枚収納 for Nintendo Switch 2 もふもふイーブイ

9月25日 発売予定
価格：1,480円

リバーシブルまるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 もふもふイーブイ

9月25日 発売予定
価格：4,480円

キルティングミディアムポーチ for Nintendo Switch 2 もふもふイーブイ

9月25日 発売予定
価格：4,480円

ショルダーポーチ for Nintendo Switch 2 もふもふイーブイ

9月25日 発売予定
価格：4,480円

ハイブリッドポーチ for Nintendo Switch 2 もふもふイーブイ

9月25日 発売予定
価格：4,480円

(C) Nintendo
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.