“もふっ”としたイーブイが可愛い！ ホリ、Switch2用周辺機器「もふもふイーブイ」シリーズを9月25日発売ホリパッドや収納バッグなど全6商品
【ホリ：Nintendo Switch 2用周辺機器「もふもふイーブイ」】 9月25日 発売予定
ホリは、Nintendo Switch 2用周辺機器「もふもふイーブイ」シリーズを9月25日に発売する。
ホリから“もふっ”としたイーブイがデザインされたSwitch2用周辺機器が登場。Cボタンや背面ボタンを搭載した「ホリパッド TURBO」や24個のゲームカードを収納できる「カードケース」、表と裏で収納量が変わる「リバーシブルまるごと収納バッグ」など、可愛らしいイーブイが目を引く全6商品がラインナップされる。
ホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 もふもふイーブイ
9月25日 発売予定
価格：4,980円
カードケース 24枚収納 for Nintendo Switch 2 もふもふイーブイ
9月25日 発売予定
価格：1,480円
リバーシブルまるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 もふもふイーブイ

9月25日 発売予定

価格：4,480円
9月25日 発売予定
価格：4,480円
キルティングミディアムポーチ for Nintendo Switch 2 もふもふイーブイ
9月25日 発売予定
価格：4,480円
ショルダーポーチ for Nintendo Switch 2 もふもふイーブイ
9月25日 発売予定
価格：4,480円
ハイブリッドポーチ for Nintendo Switch 2 もふもふイーブイ
9月25日 発売予定
価格：4,480円
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.