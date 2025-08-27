【Ready, Set, Play!】 開催期間：9月10日まで

　ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にてセール「Ready, Set, Play!」を開催している。期間は9月10日まで。

　本セールでは、「Stellar Blade コンプリートエディション」、「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」、「ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション」などが期間限定の割引価格で登場。対象タイトルを最大80%OFFのお買い得価格で購入できる。

　なお、一部のタイトルはセール期間が異なる場合があるため、セール価格が適用されているかなど、商品ページで確認のうえ購入してほしい。

□「Ready, Set, Play!」のページ

セール対象商品（一部）

Stellar Blade コンプリートエディション

価格：10,980円 → 8,454円（23%OFF）

・ストアページ

FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition

価格：11,501円 → 6,900円（40%OFF）

・ストアページ

ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション

価格：12,408円 → 5,583円（55%OFF）

・ストアページ

(C) 2025 SHIFT UP Corporation.All rights reserved.Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.