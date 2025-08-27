PS5、PS4タイトルが最大80%OFF！ PSストアセール「Ready, Set, Play!」開催「FF7R」「P3R」など
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にてセール「Ready, Set, Play!」を開催している。期間は9月10日まで。
本セールでは、「Stellar Blade コンプリートエディション」、「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」、「ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション」などが期間限定の割引価格で登場。対象タイトルを最大80%OFFのお買い得価格で購入できる。
なお、一部のタイトルはセール期間が異なる場合があるため、セール価格が適用されているかなど、商品ページで確認のうえ購入してほしい。
□「Ready, Set, Play!」のページ
セール対象商品（一部）
Stellar Blade コンプリートエディション
価格：10,980円 → 8,454円（23%OFF）
・ストアページ
FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition
価格：11,501円 → 6,900円（40%OFF）
・ストアページ
ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション
価格：12,408円 → 5,583円（55%OFF）
・ストアページ
(C) 2025 SHIFT UP Corporation.All rights reserved.Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.