Amazonにて、プレイステーション 5版「ARK: SURVIVAL ASCENDED」のパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から32%オフの4,345円。

「ARK: Survival Ascended」は、恐竜が闊歩するオープンワールドで過酷なサバイバルに挑む「ARK:Survival Evolved」を、次世代ハード向けにリマスターしたタイトル。

Unreal Engine 5で再構築された本作では、より美しくより快適なゲーム体験を味わえる。UIやキャラクターモデルの刷新、建築システムの改善、Mod機能の導入などを実現。最大70人の多人数マルチプレイにも対応し、プレーヤーは自分なりの遊び方を楽しめる。

【PS5『ARK: Survival Ascended』プ ロモ ーショントレーラー】

(C) Copyright 2021 STUDIO WILDCARD. All rights reserved.