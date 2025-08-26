元プロ野球選手の山田和利さん死去、息子の山田裕貴「約4年前に癌を患い闘病」明かす
俳優の山田裕貴（34歳）が8月26日、自身のInstagramを更新。元中日の選手で、父の和利さんが亡くなったことを報告している。
山田はこの日、「生前、父 山田和利を支えてくださった皆様へ」として、「このたび、父 山田和利が8月16日に60歳で永眠いたしました。私たち家族が今日までやってこられたのは、父がプロ野球の世界で懸命に働き、支えてくれたおかげです。これまで父を支えてくださった球団関係者の皆様、球団OBの皆様、そして、父を応援してくださった皆様、深く深く感謝申し上げます」と、父の死を報告。
続けて「父は約4年前に癌を患い闘病していましたが、故人の意思により公にはせず過ごしてまいりました。野球というフィールドに限らず、公私共に親しくしてくださった皆様、直接ご挨拶を申し上げるべきところ、このような形でのご報告となりましたことを、深くお詫び申し上げます」とつづった。
また、「葬儀は近親者のみで執り行いました。供花やご香典などのお気遣いにつきましては、誠に恐縮ではございますが辞退させていただきます。お心遣いは有り難くお気持ちだけ頂戴出来ればと思います」とつづり、「父が生前にいただいたご厚情に、あらためて深く感謝申し上げます。本当に、ありがとうございました」とつづっている。
父・和利さんは1983年のドラフト4位で、東邦高校から中日に入団。その後、1991年にトレードで広島に移籍、1996年には再びトレードで中日に復帰したが、その年限りで現役を引退した。
山田はこの日、「生前、父 山田和利を支えてくださった皆様へ」として、「このたび、父 山田和利が8月16日に60歳で永眠いたしました。私たち家族が今日までやってこられたのは、父がプロ野球の世界で懸命に働き、支えてくれたおかげです。これまで父を支えてくださった球団関係者の皆様、球団OBの皆様、そして、父を応援してくださった皆様、深く深く感謝申し上げます」と、父の死を報告。
また、「葬儀は近親者のみで執り行いました。供花やご香典などのお気遣いにつきましては、誠に恐縮ではございますが辞退させていただきます。お心遣いは有り難くお気持ちだけ頂戴出来ればと思います」とつづり、「父が生前にいただいたご厚情に、あらためて深く感謝申し上げます。本当に、ありがとうございました」とつづっている。
父・和利さんは1983年のドラフト4位で、東邦高校から中日に入団。その後、1991年にトレードで広島に移籍、1996年には再びトレードで中日に復帰したが、その年限りで現役を引退した。