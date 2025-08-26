教員の夏休みは5日？ 元教師すぎやまが実情と取得方法を解説
YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」の最新動画が、いわゆる“先生の夏休み”の実態を解説している。視聴者からの「先生の夏休みって5日しかないって本当ですか？」という質問に対し、すぎやま氏は「これは本当といえば本当」と述べた。いわゆる“先生の夏休み”は正式には「夏季休暇」と呼ばれ、7月から9月の間に「約5日間」の休みを取ることが可能な制度だと説明した。
一方で、すぎやま氏は「逆に言うと、それ以外の日は全部、通常勤務です」とも述べ、夏季休暇の5日以外は学校での業務があるとした。世間が想像する長期連休とは異なる点を指摘したかたちだ。
また、公務員である教員には「年次休暇（有給休暇）」もあるとし、「夏季休暇と年次休暇を併せることで、夏休み期間中に結構長い休みを取れる」と述べた。長期の休みを取っているように見えるのは、年次休暇を夏季休暇と組み合わせて消化しているためだと説明した。
誤解に関しては、「先生って夏休み休み放題だからいいですよね、とか言ってくる大人いるんだけどいい加減にして」と述べ、普段の教員生活については「超絶漆黒ブラック企業だから全然休めない」と発言した。授業がない夏休み期間は「休みが取りやすい」とし、この時期に休暇をまとめて取得する例があると述べた。
