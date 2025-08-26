滋賀県のEnglish Garden ローザンベリー多和田で、関西最大級のイルミネーション「HIKARIUM2025～蝶と旅するファンタジーガーデン」が10月10日（金）から開催される。

湖国の山々に囲まれた自然環境を生かし、約100万球のイルミネーションでバラや動植物をモチーフにした光景を演出する。輝く蝶が舞う幻想的な世界で、来場者がファンタジーの世界観に浸れる構成となっている。

会場内には複数のエリアを設置。「ローズフォレスト」では、シャンパンゴールドに輝く森の中に青と白のバラのアーチを配し、中央の時計塔内で青いバラに囲まれた空間を体験できる。黄金色に煌めく「タンポポの丘」には、タンポポの綿毛と蝶のイルミネーションを展開。起伏のある地形を生かした演出を行う。

ローズフォレスト

タンポポの丘

キャラクター「ひつじのショーン」のエリアも用意し、ネオンイルミネーションで愉快な世界を表現するという。

イベント名

HIKARIUM2025～蝶と旅するファンタジーガーデン



会場

English Garden ローザンベリー多和田

会期

2025年10月10日（金）～2026年2月15日（日）



営業日

営業時間

10月、11月：金土日祝のみ 12月：毎日開催（火曜定休） 1月、2月：土日祝のみ

17時30分～20時30分



入場券

大人：2,100円 子ども：1,100円 3歳以下：無料