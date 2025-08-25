今のバイエルンでウォルトマデがポジションを掴むのは困難？ 2026W杯へ移籍は1年待つべき
今夏のバイエルン補強案で何度も話題に挙がってきたのがシュツットガルトFWニック・ウォルトマデの獲得案だ。予算的にバイエルンの獲得は難しくなっているとされるが、ウォルトマデ本人はまだバイエルン移籍の可能性を探っているとも言われる。
ただ、23歳と若いウォルトマデが焦るべきではないのかもしれない。自身もバイエルンでプレイした元ドイツ代表のシュテファン・エッフェンベルク氏は、ウォルトマデが移籍するにしても2026年がベストとの見方を示す。
今季もバイエルンの最前線はハリー・ケインで固定されており、ケインは開幕戦からハットトリックを記録するなど絶好調だ。ワイドな位置にはマイケル・オリーセ、新戦力のルイス・ディアス、さらにジャマール・ムシアラまで復帰すれば、確かにウォルトマデがスタメンに入るのは厳しいかもしれない。
ウォルトマデは来年のワールドカップでドイツ代表の重要戦力となる可能性もあり、シュツットガルトで試合数をこなす方が良いだろう。ワールドカップ終了後の移籍でも遅くはないはずで、ケインの後継者としてバイエルンへ向かうのが理想か。