ÀËÇÔ¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡ÄÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿FW¥Ç¥ê¥¡Ö»Ä¤ê11²ó¤Î·è¾¡Àï¤òÀï¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·ÀÀ¤¦
¡ÎJ2Âè27Àá ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ 0-1 ¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡¢8·î24Æü¡¢µÜ¾ë¡¦¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæ¡Ï
ÀéÍÕ¤ÏÀçÂæ¤ËÀËÇÔ¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ï2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¸åÈ¾34Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥Ç¥ê¥¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ÆÀçÂæ¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼
½ÅÀï¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê·â¤·¤¿¥Ç¥ê¥¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀéÍÕ¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°Àþ¤Ç¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¤ÎÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¶õÃæÀï¡¢ÇÏÎÏ¤È¿ä¿ÊÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î³èÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤¢¤È°ìÊâ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¼¥íËÜ¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ïµó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥ê¥¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë½ÐÍè¤Î°¤¤Á°È¾¤È½ÐÍè¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¸åÈ¾¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¯¤·±¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤Ë¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
4-4-2¥·¥¹¥Æ¥àÆ±»Î¤Î¥ß¥é¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£Á°È¾3Ê¬¤ËMFÅÄ¸ýÂÙ»Î¤¬¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÈ×¤Ç¤ÎµåºÝ¤Î¶¯ÅÙ¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢¤º¤ë¤º¤È¸åÂà¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
Á°È¾38Ê¬¤ËÄËº¨¤Î·è¾¡ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¸åÈ¾¤Ï¥Ç¥ê¥¤òÉ®Æ¬¤ËÈ¿·â¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤â¡¢ÀçÂæ¤Î·ø¼é¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ë¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ØÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥·¡¼¥ó¤â¾¯¤·±¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£Åö¤¿¤ê¤É¤³¤í¤¬¾¯¤·°¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¨¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÁ°È¾¤Ç½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÀþ¤ò²¼¤²¤ÆÍîÃÀ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿³èÌö¤òÈäÏª¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¼ÂÎÏ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
»Ä¤ê11²ó¤Î·è¾¡Àï
Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤ÎÇØÈÖ¹æ99¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢Èó¾ï¤ËÆ®Áè¿´¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àï¤¦½¸ÃÄ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ä¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤éÎ©¤Á¤ò³Ð¤¨¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨2°Ì¤ÈÌö¿Ê¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤«¤é³èÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥±¥¬¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö»î¹ç¤ËÍí¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èá¤·¤¤µ¤Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ®Áè¿´¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤ò¸«¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Î´¶³Ð¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë´¶³Ð¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î¾¡Éé½ê¤äÓÌ³Ð¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÄ¹½ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¹¶·â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¥ê¡¼¥°Àï¤Ï»Ä¤ê11»î¹ç¤È½ªÈ×Àï¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç16¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆJ1Éüµ¢¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤Î¹¥µ¡¤òÆ¨¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥Ç¥ê¥¤â¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤³¤½Ìá¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ø¥Á¡¼¥à¤òÆ³¤³¤¦¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï1Àï¡¢1Àï¤ò·è¾¡Àï¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê11²ó¤Î·è¾¡Àï¤òÀï¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Êµ¾À·¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤ò»ý¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¾º³Ê¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔÀï¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥ê¥¤¬¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤³¤Ç»ß¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£30Æü¸á¸å7»þ¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼¡Àá¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»Ä¤ê11»î¹ç¤Î·è¾¡Àï¤òÀ©¤·¤ÆÌá¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ø¤Èµ¢´Ô¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
