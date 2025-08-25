この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マーケティング侍・りゅう先生「お金にならないと思っていた社内資産こそ10億突破のカギ」年商10億未満の経営者へ大胆提言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「年商10億未満の経営者は、まずこれをやれ！社内リソース販売で売上を一気に伸ばす方法を教えます。」にて、マーケティング侍・りゅう先生が登場。今回は「新規商品を開発したいがアイデアが出ない」という経営者からの質問に対し、独自の視点で“社内リソース”の価値と、それを活用した売上アップ戦略について語った。



りゅう先生は「ほとんどの方は、実は気づいていないお金になっていない社内リソースが、一番お金のなる木である」と強調。新商品開発といえばゼロから独創的なアイデアを絞り出すイメージが強いが、「新商品開発は必須。むしろ、年商10億円未満の会社にとっては、商品を追加していかないと壁を突破できない」と断言。世界的マーケターのマイケル・マスターソン氏の4段階成長モデルを例に挙げつつ、商品のラインナップ追加が不可欠な理由を理論立てて解説してみせた。



では社内リソースとは何か。りゅう先生が挙げたのは「ナレッジ資産（知見・ノウハウ）」「ツール資産（業務用テンプレート・表）」「顧客行動資産（顧客調査・アンケート結果）」「関係資産（人脈・取引先）」そして「露出資産（過去に出した資料や動画など）」の5種類。「皆さんが当たり前だと思っているノウハウやマニュアルも、他社からみれば極めて価値が高い。『自分たちにとっては不要でも、誰かにとってはのどから手が出るほど欲しいもの』なのだ」と力説した。



さらに「自社で使っている業務ツールやテンプレート、顧客の声や行動記録も、適切に組み合わせたり体験型コンテンツにして販売すれば、3倍から10倍の単価で売れる」と、実例を交えて提案。社内資産の棚卸し方法についても具体的に示し、「まずは“お金になっていない資産”を全部洗い出そう」と実践的なアドバイスを贈った。“知識やノウハウ、過去の実績も積極的に再利用することで、利益率の高いビジネスモデルに転換できる”と熱弁した。



動画の締めくくりに、「意外と気づいていなかった社内資産が実は大きな収益源になる。一度でもその価値に気づければ、どんどん新しい売上の柱を作れるようになる。まずは身近な自社リソースで無形コンテンツ化にチャレンジしよう」と視聴者に呼びかけた。