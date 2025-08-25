日常の気になる疑問を解決！「ネギトロ」の語源は「ネギ」とマグロの「トロ」ではない？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。

【写真】おつまみにもぴったり! 「オクラのネギトロなめろう」

知って楽しい！おもしろ雑学

Q.「ネギトロ」の語源は「ネギ」とマグロの「トロ」ではない？

A.諸説ありますが、建築工事や造園工事で使われる言葉「根切り」をあしらってできたとされています。（クラシル広報担当 福丸 玲さん）

握り寿司や海鮮丼の定番であるネギトロだが、「実は、ネギは葱（ねぎ）のことではなく、トロもマグロのことではないんです」と話すのは、レシピプラットフォームである「クラシル」の広報担当、福丸玲さん。

スーパーやお寿司屋さんで売られているネギトロの寿司や巻き寿司には、ネギがのっていることが多いため、誤解している人が多いという。

「ネギトロの語源は、諸説ありますが、そのひとつが、地面を掘る工事や、樹木の根の先端を切る作業を表す“根切り”という言葉からきています。建築工事や造園工事でよく使われる言葉ですね」（福丸さん、以下同）

工事関係の言葉が関係しているとは驚きだが、なぜネギトロの由来になったのか。

「ネギトロは、マグロの皮の裏にある脂身や、中骨の間の身をそぎ落とした“中落ち”を使用しています。この身をそぎ落とす動作を、根切りに例えて、“ネギ取る”と呼んでいたのがネギトロの由来とされているんです」

そんな、ネギトロの歴史のほかに、今回はアレンジ料理「オクラのネギトロなめろう」を紹介。

「みその風味がきいた、なめろう風のネギトロです。オクラのねばねばや、ミョウガの香りがアクセントに。簡単でおつまみにもぴったりです」

オクラのネギトロなめろう

材料/2人前

・オクラ……6本

・塩（板ずり用）……小さじ1/2

・お湯……500ml

・ネギトロ……80g

・長ネギ……10cm

・ミョウガ……1個

A〔みそ……大さじ1/2、めんつゆ（2倍濃縮）……小さじ1〕

【作り方】

（1）オクラのヘタとガクを取り除いたら、塩をふり板ずりする。

（2）鍋にお湯を入れ沸騰したら1を入れる。中火で2分ほどゆでたら、ザルに上げ流水にさらして水けをきる。

（3）長ネギ、ミョウガを粗みじん切りにする。

（4）2を粗みじん切りにしたら、ネギトロ、3、Aをのせ、包丁でたたく。

（5）全体に味がなじんだら、器に盛りつけ完成。