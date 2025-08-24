この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuber・鬼丸征也さんが、自身のチャンネルで「【2025年最新版】楽天モバイル『山手線主要10駅』の通信速度テストの結果と楽天モバイルユーザー50名の正直な感想」と題した動画を公開。動画内では、楽天モバイルの通信品質について、最新の山手線主要駅での速度テストと、実際に利用しているユーザーたちからのリアルな声をもとに、忖度なしの独自視点で徹底解説した。



まず鬼丸さんは「楽天モバイルは2020年の4G開始から驚異的な勢いでエリアを拡大。プラチナバンドや衛星通信の導入も進み、人口カバー率はすでに96%を突破」と紹介する一方で、「結局ユーザーにとって一番重要なのは“本当にちゃんとつながるのか”」と本質的な疑問を提示。そこで、山手線内の主要10駅（上野・秋葉原・東京・新橋・品川・恵比寿・渋谷・原宿・新宿・池袋）で通信速度を計測した結果を公開した。



計測方法は最新機種を2台使用し、楽天モバイルをYモバイルやドコモ、au、ソフトバンク各社と比較。「下り・上り・ピング値（遅延）」の3項目で調査したが、「楽天モバイルの下り・上り・ピング値は4キャリア中いずれも最低水準。ただし、メールやLINE、SNS、ネット検索などの用途なら十分」という結果に。特に新宿や池袋など人が多い駅では「楽天モバイルは動画視聴すら厳しい場面があった」とし、「他3キャリアは動画視聴もスムーズ。楽天ユーザーはコスパやキャンペーンの恩恵を考えると“我慢できる”層も多いが、快適性を重視するなら慎重な判断が必要」と率直に語った。



さらに同動画では、動画視聴者やSNSで寄せられた50名以上のユーザーコメントも紹介。東京都内ユーザーの声として「人混みや地下、駅構内は途端に繋がりにくく、2台持ちやサブ回線を併用している人が多い」「動画視聴は主要駅到着の度に止まり、LINE通話やメッセージには問題はない」「通勤やイベント、花火大会など“人が密集する場面はほぼ壊滅”状態」といった切実な感想が多数寄せられた。一方で「主要駅から離れると全く問題なく、快適」「安い料金に満足しているので“多少我慢して使っている”」などコスト重視派の満足の声も目立った。



首都圏以外のエリアについても、「地方都市や田舎エリアでは問題なく使える」「ビル地下や大型施設内、山間部ではつながりにくい」「どのキャリアも得意・不得意な場所があるが、楽天モバイルは場所と時間帯の影響を特に受けやすい」など、利用場所によるバラつきが大きいというコメントが多かった。「正直“通話やLINE、ネット検索だけならまあ普通”、でも“動画・ゲームユーザーは慎重になるべき”」という総論で一致している。



動画の最後に鬼丸さんは「楽天モバイルはいよいよ契約者数1000万の大台目前。今後キャンペーン縮小の可能性もあるため、“始めるなら今がチャンス”」と呼びかけた上で、「決して忖度せず、これから契約を考える人は“地域や生活スタイルに合うか”の見極めが肝心」と締めくくった。視聴者に「自分の利用スタイルをコメント欄でシェアして、これからのユーザー判断の参考にしてほしい」と促し、動画を終えた。