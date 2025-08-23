大宮vs熊本 スタメン発表
[8.23 J2第27節](NACK)
※19:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
MF 14 泉柊椰
MF 18 津久井匠海
MF 30 アルトゥール・シルバ
MF 41 谷内田哲平
FW 10 豊川雄太
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 21 加藤有輝
DF 16 安光将作
DF 34 村上陽介
DF 44 福井啓太
MF 33 和田拓也
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 23 杉本健勇
FW 29 カプリーニ
FW 42 藤井一志
監督
長澤徹
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
DF 4 袴田裕太郎
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 10 古長谷千博
MF 13 飯星明良
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
MF 15 三島頌平
MF 21 豊田歩
MF 25 小林慶太
FW 18 半代将都
FW 20 大崎舜
監督
大木武
※19:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
MF 14 泉柊椰
MF 18 津久井匠海
MF 30 アルトゥール・シルバ
MF 41 谷内田哲平
FW 10 豊川雄太
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 21 加藤有輝
DF 16 安光将作
DF 34 村上陽介
MF 33 和田拓也
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 23 杉本健勇
FW 29 カプリーニ
FW 42 藤井一志
監督
長澤徹
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
DF 4 袴田裕太郎
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 10 古長谷千博
MF 13 飯星明良
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
MF 15 三島頌平
MF 21 豊田歩
MF 25 小林慶太
FW 18 半代将都
FW 20 大崎舜
監督
大木武