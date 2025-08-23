鋼の肉体とメンタルを持つお笑い芸人のなかやまきんに君（46）はいくらスベっても動じない。だが今回ばかりは顔を引きつらせているかも……。

なにしろ、事務所スタッフに現金800万円をだまし取られた挙げ句、スタッフの“素性と余罪”も次第に浮き彫りとなっているのだ。

8月7日に警視庁大井署が詐欺容疑で逮捕した飯尾雄一容疑者（51）は、きんに君の個人事務所「333（ササミ）」と業務委託契約を結び、マネージャー補助の仕事をしていた。

社会部デスクが言う。

「昨年4月、飯尾は“自分が運営する洋服の通販サイトの事業資金が必要になった”と、きんに君にうそをつき、事務所から800万円を振り込んでもらいました。が、金を受け取ると音信不通に。事務所は昨年6月、警察に相談の上被害届を出し、逮捕に至りました」

なかやまきんに君

きんに君は元スタッフの逮捕を受けて、

「大変ショックを受けております。今後も警察の捜査に協力していく所存です」

などとコメントしたが、これで一件落着とはいきそうにない。

集まった金を愛人に費やし……

さる民事訴訟の証拠書類に次のような記述がある。

“私が行っていた総額30億円に上る借り入れは、結果として貸主の皆さんから見れば詐欺行為にあたるかと思います”

書面の日付は2020年9月、陳述者は飯尾雄一となっている。つまり飯尾は5年前に自らの詐欺行為を“白状”していたわけだ。

この問題を本誌（「週刊新潮」）は21年8月26日号で報じている。

舞台は東京の銀座。大手生保出身の飯尾は、独立して保険代理店を営む傍ら、銀座で女子音大生らがクラシックを演奏するサロンのオーナーという立場にあった。飯尾が首謀者となった出資話で数十人が被害に遭い、その総額は30億円にも上るという内容だ。

数千万円をだまし取られた被害者男性はこう語る。

「コロナ禍の当時、売掛金を早期資金化するファクタリングの需要が伸びていました。飯尾は“ファクタリング事業を手がけるクレジットカード決済代行会社への出資で儲けませんか”と、月3〜6％といった高配当をうたい出資を募っていた」

しかし実際は、集まった金を愛人女性に費やしつつ、

「出資者から得た資金を別の出資者への配当に回す自転車操業状態。配当は払われず元本も戻らない被害者が続出しました。飯尾が話を持ちかけたのは生保関係の知人や銀座界隈の関係者、サロンの客などでした」

先の書類は、1億円を失った生保関係の被害者が起こした訴訟の陳述書である。

3億円をだまし取り、海外へ逃亡

別の被害者が明かす。

「被害者から追われ続けた飯尾は、20年の秋に行方をくらました。雲隠れするにあたっては生保関係の知人に家や車を世話してもらい、22年1月には、イベントなどを通じて以前から顔見知りだったきんに君の事務所スタッフになっていました」

事務所では、現金を詐取しただけでなかった。

「きんに君が手がけるプロテインなどの仕入れや開発の資金名目で、複数の人から金を引っ張っていました。被害額は3億円で、世話になった生保関係の知人までだましていた。実は、飯尾はきんに君側と音信不通になった後、昨年12月から海外へと逃げていたのです」

そして帰国した直後に逮捕されたのだった。

「目下の状況としては、ファクタリング事業でだまされた人の被害届が受理される見通しの事案がある。きんに君の名前を使った投資話では、333側に対して元スタッフの“使用者責任”を求める被害者もいます」

筋金入りの詐欺師に関わってしまったきんに君。鋼の肉体とメンタルを保てるだろうか。

「週刊新潮」2025年8月28日号 掲載