「帰ってきたアンパンマン！」商店街から消えた“石像”ついに発見　見知らぬ男性が公園で見つけ3日後に届ける…“お礼の電話”求めるも応じず

商店街から何者かに盗まれ盗難届が出されていたアンパンマンの石像。

この消えたアンパンマン事件が21日、急展開を迎えました。

石像を所有 天神橋通商店街振興組合・湯山眞理理事長：

うそ！って言いました。もう諦めてたから。

国民的ヒーローアンパンマンの石像が盗まれたのは、作者ゆかりの地である高知県の商店街。

8月18日のことでした。

石像を所有 天神橋通商店街振興組合・湯山眞理理事長：

ないと気づいたときはびっくりして腹立ちました。

石像を所有する呉服店の店主・湯山眞理さんは18日の午後3時前には石像があることを確認。

しかし、店を離れた約30分の間に消えていたといいます。

湯山さんは盗まれた当日に盗難届を提出。

ところが、その日から3日が経った21日。

石像を所有 天神橋通商店街振興組合・湯山眞理理事長：

うれしいというか不思議でした。もう諦めてた。

何と石像が戻ってきたのです。

帰ってきたアンパンマン。

一体どのようにして戻ったのでしょうか。

呉服店近く 和菓子店・店長：

朝開店の準備をしていて、10時半ぐらいに男性が訪ねてきて。実はということでアンパンマンの石像を出して。

21日朝、見知らぬ男性がすぐ近くの和菓子店に届けに来たのだといいます。

呉服店近く 和菓子店・店長：

近くの公園で石像見つけて「これやないやろうか」と持ってきた。これや！と思いました。

「お礼の電話をしたい」と連絡先を聞いたものの、求めには応じなかったといいます。

呉服店近く 和菓子店・店長：

携帯持ってないし構わないということですぐ去りました。

無事に戻ってきたことに湯山さんはほっと胸をなで下ろしています。

石像を所有 天神橋通商店街振興組合・湯山眞理理事長：

うそ！って言いました。（アンパンマンが）長いパトロールに行ってきて「心寂しい人に寄り添ってあげて帰ってきたよ」みたいな感じかな。

再び商店街を見守ることになったアンパンマンの石像。

早速その役目を果たしていました。

商店街利用者：

帰ってきて、とっても良かったなと思って。やっぱりあるべき所にあるというのが一番幸せ。

商店街のヒーローはこれからも人々に笑顔を届けます