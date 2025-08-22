双子を妊娠中のタレント・中川翔子が、心身の変化について近況をつづった

２２日のインスタグラムの投稿で「また一気に巨大化がすすんできた 下から撮るとやばいです」とコメントし、大きく膨らんだお腹をローアングルで撮影したショットを披露。「まだまだあと一カ月以上、、わたしの身体 どーなるの？ いよいよ身体がしんどくて 世の中の皆様への尊敬が増しています 一気にきた、いろいろと 本当に寝返りがきつい、重たくてうーって言わなきゃ寝返りうてない全然眠れない 食欲が増してしまい今気づいたらピザ焼いてました うーばー見つめてて踏みとどまったのに！米粉と豆腐こねて、、ってヘルシーでもないですね でもピザ食べたくてどうかしてた 一人で完食しました あああ、、、、これからどうなっちゃうんだろう 張り止め飲んでがんばらなきゃギリギリまでお腹で無事にいてください なんか不安で泣けてきました ちょっとなんか変だわたし」と続け、「双子 後期 身体が重い 食欲がとまらない 米粉 ピザ お財布 なんだか泣けてきた」と、ハッシュタグでコメントを付けた。

中川は２３年４月に同年代の男性と結婚したことを発表。今年の５月５日に４０歳の誕生日を迎えたことと共に妊娠を発表し、双子であることも公表した。昨年１２月のＹｏｕｕｂｅで耳下腺腫瘍で手術を受けたことを明かし、「芸能生活もう無理かもって思ったし、もしこれが良性じゃなかったら…とか、色んなことも考えた」と語っていた。

この投稿にファンからは「聞いた感じ少なくとも間違ったことはしてないですよ！」「無理せずのんびりゆっくり過ごしてくださいね」「応援してます！」「真夏の妊婦めちゃしんどいですけど頑張りましょう！！」などの声が寄せられている。