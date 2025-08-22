HANA¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿§¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¡×
SUMMER SONIC 2025¤¬8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦17Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤Î2²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥Þ¥½¥Ë¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎRolling Stone Japan¤Ë¤è¤ëÁí³ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤è¤ê¡¢Åìµþ1ÆüÌÜ¡¦ÅÚÍË¤Ë½Ð±é¤·¤¿HANA¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
HANA
14:30¡ÒPACIFIC¡Ó
PACIFIC STAGE¤Ï¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¤ËÄ¶Ëþ°÷¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¾õ¶·²¼¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢HANA¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î´üÂÔÃÍ¤ò·Ú¡¹¤ÈÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡ÖTiger¡×¤ÎËÁÆ¬¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¤Þ¤µ¤Ë¡É¼ÂÎÏ¤ÎË½ÎÏ¡É¤À¡£ÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤ËÌ¥¤»¤ë¡ÖBlue Jeans¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¡£³Ú¶Ê¤òÐíâ×Åª¤ËÂª¤¨¡¢¸ÄÀ¤ÈÍÏ¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ëÎÏ¤¬ÊÂÂçÄñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤¿¤Ã¤¿4¥«·î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼«¿È¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ï¡¢¸Ê¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Á¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿§¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¤ÎÈþ¤·¤µ¤òâÁ¤·¤¤¤Û¤É¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Îºä°æºÌ²Ö¡Ï
