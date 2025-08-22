【本日の見通し】ドル円は底堅いものの、パウエル講演待ちで様子見ムードか



前日のＮＹ市場では８月の米製造業ＰＭＩ速報値、米サービス業ＰＭＩ速報値が市場予想を上回る強さを見せたことで、米長期金利が上昇するとともにドル買いが強まった。ドル円は１４８円４０銭台まで上値を伸ばした。



堅調な米経済指標を受けて、ＣＭＥ Ｆｅｄウォッチでは、９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ確率は前日の79％前後から75％前後に低下している。



今日のドル円は前日のＮＹ市場の流れを受けて、底堅い推移が見込まれる。１４８円台を中心とする動きとなりそうだ。ジャクソンホール会議での米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の講演を控えて値動きは限定的になるとみられる。パウエル議長が今後の利下げに関して、どのような見解を示すのかが注目される。



ユーロドルは強い米経済指標を受けたドル買いで、１．１６ドル付近まで下落した。その後は１．１６台前半で振幅している。今日は１．１６ドルを挟んでの推移が見込まれる。



ユーロ円は欧州時間に１７２円３０銭台まで上昇、その後のＮＹ市場でユーロドルの下げを受けて１７１円７０銭台まで下落したものの、ドル円の上昇に追随して１７２円２０銭台まで戻している。今日はドル円の動向を眺めながら１７２円台前半を中心とする推移となりそうだ。



ポンドドルは欧州時間に１．３４８０台まで上昇したものの、ＮＹ時間のドル買いに１．３４０６付近まで下落した。その後は１．３４台前半でのもみ合いとなっている。今日はこの流れが続いて、１．３４台前半でのもみ合いが続くとみられる。ポンド円は欧州時間に１９９円２０銭台まで上昇、ＮＹ時間に１９８円４０銭台まで下落して、その後１９９円近辺まで戻している。今日は１９９円を挟んでの推移が見込まれる。



MINKABU PRESS

外部サイト