¡ÚÍ§Íø Úå¡Û¡Ö3ËÜÀþ¤Ï²¶¤Î¤â¤Î¡×¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Î¡Ö¥Æ¥¹¥é¡×¤â¶þ¤·¤¿¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ô3ËÜÀþÀïÁè¡ÕÅ¥¾ÂºÛÈ½¤ÎÉñÂæÎ¢

¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢¡Ø¥¨¥»¾¦É¸¸¢»ö·ïÊí¡Ù¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ñ¥Ö¥ê¥Ö¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç3ËÜÀþ¤òÆÈÀê¤Ç¤¤ë¤«
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥å¡¼¥º¤òÂåÉ½¤¹¤ëµðÂç¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡£¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¡Ö¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¡×¤È¾Î¤¹¤ë3ËÜÀþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿Þ1¡Ë¡£1949Ç¯°ÊÍè¡¢Æ±¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¤À¤¬¡¢°ìµÁÅª¤Ë¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊÁÌÏÍÍ¤È¤¤¤¦¤Ù¤¶Ë¤á¤ÆÃ±½ã¤ÊÄ¾Àþ¤ò3¤ÄÊÂ¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¾¦É¸ÅÐÏ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Î¸¢ÍøÈÏ°Ï¤Ï¶¹¤¤¡£
¾¯¤·Àþ¤ÎÇÛÃÖ¤ä¸þ¤¤Ê¤É¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë¡ÖÊÌÊª¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê¡Ö3ËÜÀþ¤È¤¤¤¦³µÇ°¡×¤Ê¤É¡¢Ë¡Åª¤ËÆÈÀê¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ï¡¢ËÜÍèÅª¤Ë¤ÏÌµÍý¶Ú¤Ê¡Ö3ËÜÀþ¤ÎÆÈÀê¡×¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ç²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2008Ç¯¤«¤é2021Ç¯º¢¤Þ¤Ç¤Î½¸·×¤Ç¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ï3ËÜÀþ¤ÎÌµÃÇ»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç200°Ê¾å¤Î·Ù¹ð½ñ¤òÁ÷¤ê¡¢90°Ê¾å¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¢¨1¡Ë¡£
ËÜÊª¤ÈÊ¶¤é¤ï¤·¤¤ÌÏÊïÉÊ¤äÎà»÷ÉÊ¤Ø¤Î¸¢Íø¹Ô»È¤Ê¤é¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡£¤À¤¬Æ±¼Ò¤Ï¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤ÆÃ¯¤â¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï´Ö°ã¤¨¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤Â¾¼Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ÈÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
4ËÜÀþ¤â2ËÜÀþ¤â¡Ö3ËÜ¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ï2010Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÎÄÌÈÎÂç¼ê¥Ë¥Ã¥»¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¾¦É¸ÅÐÏ¿¤·¤¿¡¢·¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö4ËÜÀþ¡×¤Î¾¦É¸¡Ê¿Þ2¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ¸ú¿³È½¤òÄóµ¯¤·¡¢ºÛÈ½¤Þ¤Ç¤·¤ÆÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢3ËÜÀþ¤È4ËÜÀþ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Àþ¤Î·¹¼Ð³ÑÅÙ¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¹½À®¤Î¶¦ÄÌÀ¤«¤é»÷¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ê¶¤é¤ï¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
»ö¼Â¥Ë¥Ã¥»¥ó¤â¡Ö2ËÜÀþ°Ê²¼µÚ¤Ó4ËÜÀþ°Ê¾å¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Þ¤ÇÀÁµá¿Í¡Ì¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Í¤Î¾¦É¸¤ÎÈÏ¤Á¤å¤¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢ÆÃµöÄ£¤â¡Ö4ËÜÀþ¤È3ËÜÀþ¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢°ìÃ¶¤Ï¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÎºâ¹âºÛ¤Ë½ÐÁÊ¤·¤¿¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ï¤³¤ì¤ËÆ²¡¹¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö4ËÜ¤«3ËÜ¤«¤Î°ã¤¤¤ÏÂç¤¤ÊÁê°ãÅÀ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥Ö¥Á¾å¤²¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ãËÜ·ï¾¦É¸¡Ì¥Ë¥Ã¥»¥ó¤Î¾¦É¸¡Í¤ò¹½À®¤¹¤ë4ËÜ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î´Ö¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÍ¾ÇòÉôÊ¬¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£Åö³º3¤Ä¤ÎÍ¾ÇòÉôÊ¬¤Ï¡Ì¡Ä¡ÍÉ¬¤º¤·¤â¡ÖÍ¾Çò¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¤à¤·¤í3¤Ä¤ÎÍ¾ÇòÉôÊ¬¤¬¡Ì¡Ä¡Í¡Ö3ËÜ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¡×¡¢¡Ö3ËÜÀþ¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ä
¤Ä¤Þ¤ê¡¢4ËÜÀþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Àþ¤ÈÀþ¤Î´Ö¤ÎÍ¾ÇòÉôÊ¬¤ËÃåÌÜ¤¹¤ì¤Ð¡Ö3ËÜÀþ¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»×¤ï¤º¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¿¤Ï°ìµÙ¤µ¤ó¤«!?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤³¤Î¤Ï¤·ÅÏ¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÃ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿¤óÃæ¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¿Á³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¾®Ë·¼ç¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¸À¤¤Áð¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï°ìËÜ¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÃÎºâ¹âºÛ¤Ï¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¼çÄ¥¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¥Ë¥Ã¥»¥ó¤Î¾¦É¸¸¢¤òÌµ¸ú¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¤È¤ó¤ÁºîÀï¤â¾ï¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÂç¼ê¾¦¼Ò¡¦´Ý¹È¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç³Æ¼ï·¤¤òÈÎÇä¤¹¤ë´Ý¹È¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤¬¾¦É¸ÅÐÏ¿¤·¤¿¡Ö2ËÜÀþ¡×¤Î¾¦É¸¡Ê¿Þ3¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö2ËÜÀþ¤Î´Ö¤È³°Â¦¤ÎÍ¾Çò¤¬3ËÜÀþ¤ÈÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂà¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨3¡Ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ì¤·¤¤¤¾°ìµÙ¡£
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤âÉ¸Åª¤Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¨¥»¾¦É¸¸¢¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥å¡¼¥º¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¡£2017Ç¯¡¢Æ±¼Ò¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥Æ¥¹¥é¤Ë°ÛµÄ¿½Î©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨4¡Ë¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÈÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤ÆÌµ´Ø·¸¤Î»ö¶È¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤¬16Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¿·¼Ö¡Ö¥Æ¥¹¥é¡¦¥â¥Ç¥ë£³¡×¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¥í¥´¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë£³¡×¤Î¡Ö£³¡×¤ò3ËÜÀþ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£¤³¤ì¤ò¼«Æ°¼Ö¤ÎÊ¬Ìî¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ëÊ¬Ìî¤Ç¾¦É¸½Ð´ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤¬³ú¤ßÉÕ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¡¢3ËÜÀþ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¥Æ¥¹¥é¤¬ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖTESLA¡×¤Î¥í¥´¤Î¡ÖE¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎ®ÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤ËÊØ¾è¤·¤è¤¦¤À¤Ê¤ó¤Æ°Õ¿Þ¤Ï¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¹¥é¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤ËÊØ¾è¤¹¤ëÆ°µ¡¤âÉ¬Í×À¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¾ÃÈñ¼Ô¤«¤éÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ë¤Ï²¿¤ÎÉÔÍø±×¤âÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£
¤«¤Ê¤ê¤Î¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¥Æ¥¹¥é¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È°ú¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î°ÛµÄ¿½Î©¤Ë²¿¤éÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«¤é¾¦É¸½Ð´ê¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë3¡×¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ë3ËÜÀþ¤ò»È¤¦¤Î¤âÃæ»ß¡£¿ô»ú¤Î¡Ö3¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥í¥´¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¥Æ¥¹¥é¤ÎCEO¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¤Ç·ÐºÑ³¦¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤È¼å¹ø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡©
¶áÇ¯¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¯¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¡Ö3ËÜÀþ¼í¤ê¡×
¤À¤¬¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¡Ö3ËÜÀþ¼í¤ê¡×¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¹âµé¿Â»ÎÉþ¤Î¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¾¦É¸¸¢¿¯³²¤ÇÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÇÔÁÊ¡Ê¢¨5¡Ë¡¢2024Ç¯¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¤âÇÔÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨6¡Ë¡£
¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¼ç¤Ë2¼ïÎà¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÇò¡¦ÀÖ¡¦Çò¡¦ÀÄ¡¦Çò¡×¤Î¸ÞËÜÀþ¡Ê¡Ö¥°¥í¥°¥é¥ó¡¦¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¿Þ5¡Ë¤È¡¢Çò¤Î»ÍËÜÀþ¡Ê¡Ö¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ð¡¼¡¦¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¿Þ6¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ö¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤ÈÊ¶¤é¤ï¤·¤¤2ËÜ¡¢3ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤Ï4ËÜ¤ÎÊ¿¹ÔÀþ¡×¤È¾Î¤·¤Æ¾¦É¸¸¢¿¯³²¤ò¼çÄ¥¡£
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö2ËÜ¤À¤í¤¦¤È4ËÜ¤À¤í¤¦¤È3ËÜÀþ¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Ý¤ó¤Ç¤â¥Ë¥ó¥¸¥ó¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤Ê¤®¤é·ò°í°ÊÍè¤Î¥Ý¥ó¥¥Ã¥ÍýÏÀ¤Ç¡¢Ìó800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯±ß¡£Åö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤Ç´¹»»¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þÅù¤òÀÁµá¤·¤¿¤¬¡¢ÇÔÁÊ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ï¡¢¤³¤ÎºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥«¤ÊÂç´ë¶È¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æº¬¸»Åª¤Ë¸í¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈãÈ½¡Ê¢¨7¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÁÊ¾Ù¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤âÄóµ¯¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤ä¤Ï¤êÇÔÁÊ¤·¤¿¡Ê¢¨8¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤Ä¤¤3¥õ·îÁ°¡Ê2025Ç¯5·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇµÕ¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤«¤é¤Î¼¹Ù¹¤Ê·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Þ¥Ç¥ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î2ËÜÀþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¿Þ7¡Ë¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¾¦É¸¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤¿¤Î¤À¡Ê¢¨9¡Ë¡£¼çÍ×¹ñ¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï2ËÜÀþ¤ÎµÕ½±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ë¤Ï2Æü¤ÇÅ±²ó
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Ý¥«¤â¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ¿Í¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥¹¡¦¥Þ¥¿¡¼¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ºâÃÄ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¾¦É¸½Ð´ê¤·¤¿¡Ö²«¿§¤¤3ËÜÀþ¡×¡Ê¿Þ8¡£¤Ê¤ª¾¦É¸½Ð´ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï²¼Éô¤Î»°ËÜÀþ¤Î¤ß¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ÛµÄ¿½Î©¤òÄóµ¯¤·¤¿¡Ê¢¨10¡Ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤ï¤º¤«2Æü¸å¤ËÅ±²ó¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤¬3ËÜÀþ¤Ë°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤À¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¼è¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤Î¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2Æü¤Ç¼è¤ê²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ê°ÛµÄ¿½Î©¤ò¤Ê¤¼¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤¬Â¾¿Í¤Î3ËÜÀþ¤ä2ËÜÀþ¤ä4ËÜÀþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¢Íø¹Ô»È¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¡¢¼«¼Ò¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸«¶¤Ê¤¯°ÛµÄ¿½Î©¤ä·Ù¹ð½ñ¤òÍðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÄ¥ÆâÍÆ¤â¤Û¤È¤ó¤É»È¤¤²ó¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
ÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»ö¾ð¤È¤Ï
ºÇ¸å¤Ë¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤ò1949Ç¯¤Þ¤ÇÌá¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶È»þ¤Î¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤¬¤Ê¤¼»°ËÜÀþ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¸½ºß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥å¡¼¥º¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÁÐàú¤òÀ®¤¹¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤È¥×¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÆ±¤¸²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¤À¡£¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ç¥£¡¦¥À¥¹¥é¡¼¤È¡¢Èà¤Î·»¤Ç¥×¡¼¥Þ¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤È¤Ê¤ë¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥À¥¹¥é¡¼¤¬1924Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥À¥¹¥é¡¼·»Äï¾¦²ñ¤¬¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥À¥¹¥é¡¼·»Äï¾¦²ñ¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤Ï¡Ö2ËÜÀþ¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¿Þ9¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢·»Äï¤ÎÉÔÏÂ¤¬¸¶°ø¤Ç1949Ç¯¤Ë¥¢¥Ç¥£¤¬ÆÈÎ©¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¥¢¥Ç¥£¤Ï¡¢¥À¥¹¥é¡¼·»Äï¾¦²ñ¤Î¡Ö2ËÜÀþ¡×¤«¤é¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤òº¹ÊÌ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢3ËÜÀþ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡Ê¢¨11¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¼«ÂÎ¡¢¥À¥¹¥é¡¼·»Äï¾¦²ñ¤Î2ËÜÀþ¤«¤é¤Î¡ÖÇÉÀ¸·Á¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÏÂ¾¿Í¤Î4ËÜÀþ¤ä2ËÜÀþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤ï¤¬¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤è¡Á¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
